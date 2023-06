Pedro Sánchez sabía lo que hacía cuando decidió adelantar las elecciones al 23 de julio. Y las altas temperaturas que se registrarán durante la jornada electoral no preocupan al Ejecutivo. Hasta el punto de que la portavoz del Gobierno ha recurrido este martes a un argumento peculiar para justificar una votación bajo el tórrido calor del verano: el espíritu e ilusión con el que acuden a las urnas todos aquellos españoles que «antes no podían», en alusión a quienes vivieron bajo la dictadura de Francisco Franco.

«Muchas personas mayores durante muchos años de su vida no pudieron votar. No hay tormenta, ni frío, ni nieve, ni calor que impida ir a votar», ha afirmado este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Usted y yo somos de una generación que ya nacimos en democracia, no tenemos esa perspectiva», ha apostillado la también ministra de Política Territorial, al ser preguntada sobre esta cuestión.

Rodríguez ha asegurado que no está en manos del Gobierno la posible modificación del horario de votación para el 23J, amparándose en que viene establecida por Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). «Los horarios de votación no son decisión del Gobierno, sino que están regulados por la ley electoral, la Loreg, donde expresamente se indica que la votación comienza a las 09:00 horas y continúa ininterrumpidamente hasta las 20:00 horas. Por tanto, éstas son las horas de votación», ha sostenido.

La ministra socialista se ha mostrado de esta manera al ser preguntada por la propuesta de Sumar, la plataforma liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha pedido ante la Junta Electoral Central que el horario se amplíe hasta las 22:00 horas.

La portavoz del Gobierno señala que «no es la primera vez en nuestro país que votamos en un mes de julio». «El Gobierno, lo que hace es un llamamiento a la participación ciudadana en estas elecciones generales, como en todas las citas electorales», ha enfatizado.

«Votar es un ejercicio de nuestros derechos que costó mucho conquistar en este país y, por tanto, es un derecho al que todos estamos convocados para celebrar la democracia y para participar activamente en la decisión del futuro de nuestro país», ha indicado Isabel Rodríguez.

«Recomendaciones»

Por otro lado, la ministra socialista asegura que «aún no hay una previsión exacta» sobre las temperaturas que se registrarán el 23J y que se suele «fallar mucho» con estas previsiones. «El Gobierno ya ha adoptado un plan estival donde se hacen una serie de recomendaciones para cualquier actividad en los horarios de máximas temperaturas».

Dichas recomendaciones, según Rodríguez, están destinadas «con especial atención a personas mayores y más vulnerables» y «serán recordadas en ese momento».