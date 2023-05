El 28 de mayo es el día en el que se celebran elecciones autonómicas en 13 de las comunidades españolas, pero no olvidemos además que este es también el día en el que se van a celebrar elecciones autonómicas de modo que estamos repasando quienes son los candidatos a estrenarse como alcalde, o tal vez ser reelegidos. En concreto, nos centramos a continuación en los candidatos para las elecciones municipales de León y Ponferrada este 28M, que cuentan con un total (entre las dos) de 18 candidaturas.

Candidatos elecciones municipales en León este 28M

León cuenta con un total de 6 candidatos a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2023. Son estos:

José Antonio Diez-PSOE

José Antonio Diez Díaz repite en las listas del PSOE e intentará la reelección. Hace cuatro años el partido socialista obtuvo 500 votos menos que el PP, pero gracias a los pactos electorales pudo ser designado alcalde de León. Las encuestas sin embargo no le son muy favorables si tenemos en cuenta los enfrentamientos que ha tenido con su propio partido. De hecho ganó las elecciones primarias para ser alcaldable, pero aseguró que de no haberlo conseguido no habría dudado en presentado con otro partido.

Margarita Torres-PP

El PP ganó las elecciones en León hace cuatro años con Antonio Silván como candidato, pero finalmente no pudo gobernar. Para estos comicios la elegida es Torres que ya ha ejercido como concejal de Cultura y Turismo. Si gana se convertiría en la primera alcaldesa leonesa.

Blanca Herreros-Vox

Abogada de profesión, Blanca Herreros es la cabeza de lista de Vox para estas elecciones en León. Previamente ya había sido candidata a las elecciones autonómicas de 2022.

Justo Fernández-Ciudadanos

Justo Fernández lidera la candidatura de Ciudadanos para eel Ayuntamiento de León. En la actualidad tienen cuatro concejales en el consistorio, aunque las encuestas y la intención de voto no le son favorables, de modo que puede que lo tengan algo complicado mantenerlos.

Carmen Franganillo-IU

Izquierda Unida ha designado a Carmen Franganillo como cabeza de lista para el Ayuntamiento de León, que no descarta pactar con otras fuerzas locales y otras organizaciones para lograr buenos resultados.

Eduardo Sendino-UPL

La formación leonista UPL, comparece ante las urnas con Eduarno Sendino como candidato.

Candidatos elecciones municipales en Ponferrada este 28M

Una docena de partidos (uno más que en 2019) se presentan a estas elecciones municipales en Ponferrada: PSOE, PP, Coalición por el Bierzo, PRB, Podemos, Ponferrada Contigo, UPL, Vox, Bierzo Ya, VIAs, Partido Socialista de Libre Federación e Ilusión Democrática.

USE Bierzo y Ciudadanos que tienen actualmente representación en la corporación municipal no se presentan sin embargo a estas elecciones.

En cuanto a los candidatos que sí que se presentan están Olegario Ramón que va optará a la reelección como alcalde por el PSOE, Marco Morala que es el candidato del PP, Tarsicio Carballo que es cabeza de lista del PRB, Iván Alonso de Coalición por el Bierzo y Lorena González de lista de Podemos. Todos ellos ya fueron candidatos en los anteriores, comicios.

También estará Javier Arias, que en 2019 se presentó como candidato de Izquierda Unida y ahora lo hace como cabeza de lista de Ponferrada Contigo, la coalición que incluye a la misma IU, junto a Equo, Vecinos Ponferrada y Municipalistas por el Cambio. Por último, entre los candidatos que repiten está también Andrés Buelta, de VIAs.

Y en cuanto a los candidatos que se estrenan para estas elecciones, tenemos a Patricia González que lidera la lista de VOX, Manuel Ferreiro de UPL; Manuel de la Fuente del Partido Socialista de Libre Federación; Antonio López de Bierzo Ya y José María Gómez de Ilusión Democrática.