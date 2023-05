La candidata de Podemos en Baleares, Antònia Jover, ha utilizado a la hija de un año de edad de Marga Prohens para atacar a la líder y cabeza de lista del PP al Ejecutivo balear. Ha sucedido en el transcurso de un debate electoral organizado por la Cadena SER, cuando Jover ha acusado a Prohens de «haber robado los derechos a su hija», para añadir a continuación, «pero no se preocupe, que se los vamos a devolver».

Marga Prohens, a renglón seguido, le ha parado los pies a la candidata de Podemos: «No le permito que usted use a mi hija. Puedo entender que esté desesperada. Esto es muy serio. Puedo entender que no la crean ni los suyos, pero usted no puede utilizar el nombre de mi hija».

Jover ha recriminado a Prohens que el PP «lo que ha hecho es quitar derechos a todas las mujeres». «Y eso no se lo pueden perdonar las mujeres», ha apostillado una desnortada candidata de Podemos que en su intervención le ha prohibido a Prohens que hable de feminismo.

«Creo que el nombre de mi hija es sagrado y usted no lo puede utilizar. Tenían más que suficiente con proteger a las menores tuteladas y tampoco lo han hecho», ha respondido la candidata popular al Govern de las Islas.

Posteriormente, en un comunicado, el PP balear ha expresado su más absoluto rechazo a las manifestaciones de la candidata de Podemos y a «la utilización que ha hecho de la hija de Marga Prohens para atacar a la candidata del PP durante el debate electoral organizado este mediodía por la Cadena SER».

Asimismo, el PP ha condenado «de manera firme la actitud exhibida por Francina Armengol por no afear la impresentable conducta de su socia de gobierno en el ataque personal de Antònia Jover contra Marga Prohens».

COMUNICADO: El @ppbalears deplora la utilización por parte de Podemos de la hija de @margaprohens para atacar a la candidata popular durante el debate electoral de la @SERmallorca No todo vale.https://t.co/ybcebfVQ49 — PP Balears (@ppbalears) May 26, 2023

En este sentido, la formación ha denunciado «la obsesión de toda la izquierda por embarrar hasta el último día una campaña electoral que ha tenido como colofón la utilización de una niña de sólo un año de edad por el simple hecho de ser la hija de la candidata del PP a la presidencia del Govern balear».

Por último, el PP ha advertido otra vez de que «por mucho nerviosismo y desesperación ante las elecciones del próximo domingo, no todo vale en política y mucho menos la utilización de la hija de una adversaria política para sacar algún presunto rédito electoral. Un lamentable hecho que agrava sin duda complicidad por omisión del PSOE de Francina Armengol».

En Twitter, las reacciones no se han hecho esperar, entre ellas la de la secretaria general del PP balear, Sandra Fernández, que ha lamentado la mención al bebé de Prohens que ha hecho la candidata de Podemos.