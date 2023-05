El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado así su intervención en el acto central de campaña del PP en Palma: «En estos días que son decisivos para las Islas hay que elegir porque tenemos la posibilidad el gobierno en Baleares, Mallorca y Palma». «Cada vez que he visitado Baleares somos más», ha dicho Feijóo ante un auditorio entusiasta que ha llenado el Trui Teatre. Feijóo ha finalizado su intervención con una llamada a la «votación masiva al PP para tener un Gobierno estable».

«Hemos hecho una campaña a pie de calle y no metidos en un avión privado viajando a cargo del Estado. Yo he llegado a Baleares desde Barcelona y dormiré en Valencia en vuelo regular y no a cargo del Estado», ha añadido entre los aplausos de los asistentes.

Feijóo ha proseguido con estas palabras: «He estado a pie de calle con simpatizantes y no tan simpatizantes para comprobar lo que vive y dice la gente. Jaime [en alusión al candidato del PP al Ayuntamiento de Palma, Jaime Martínez] es un arquitecto para reconstruir la mejor ciudad del mundo. Llorenç [Llorenç Galmés,candidato al Consell de Mallorca] será presidente del Consell, habla un mallorquín precioso y el mallorquín es uno de los idiomas de España».

Y así le ha llegado el turno a Marga Prohens, candidata al Govern: «Es un honor está en una tierra con una mujer que va a ser la próxima presidenta. Marga, ¡estás muy guapa!». Así se lo ha dicho en el día que Prohens celebra su cumpleaños.

«Los amigos sanchistas están nerviosos. Hicieron un mitin en un lugar que cabían 450 personas y dijeron que había 2.000. El otro día llenamos la Plaza de Toros de Valencia y aquellos que sólo van en Falcon creen, de forma sorprendente, que pueden mentir a la gente, a los ciudadanos», ha proseguido el presidente nacional del PP.

«Que no os pase los gastos del Falcon que ha utilizado en la campaña electoral. Yo jamás usare un Falcon para hacer campaña y vamos a retirar los recursos públicos para que no haya ningún presidente que pueda usar un Falcon para hacer campaña de su partido», ha añadido Feijóo.

«Votamos el domingo para sacar de España el sanchismo que supone la división de un Gobierno roto, despedazado, donde votan unos ministros en contra de otros y se arreglan por la noche. Llaman fachas a los empresarios, les insultan y dicen que son especuladores. El sanchismo es la soberbia, el teatrillo de un Gobierno que abusa de las instituciones», ha dicho Feijóo.

El jefe de la oposición -que no ha hecho referencia a las tramas de supuesta compra de votos que se están investigando en Melilla y Mojácar (Almería)- ha criticado la «utilización» de las instituciones» que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez, citando lo ocurrido en el CIS, el CNI o la Fiscalía General del Estado.

Así, el líder nacional del PP ha añadido que Sánchez «ha hecho lo mismo con el Falcon que con la Fiscalía o con el CIS que preside un militante socialista». «Si las instituciones del Estado son invadidas por el Gobierno ya no sabemos quién protege a los ciudadanos de los abusos del Gobierno. Sánchez necesita mentir a la gente para que se olviden de las mentiras que les ha contado. Es un escándalo tras otro y hay tantos…».

«Por tanto, tened cuidado con el abuso de las instituciones, porque la democracia se consolida si las instituciones del Estado no son invadidas por el Gobierno», ha manifestado, para avisar que «cuando se mezclan las instituciones y el Gobierno ya no se sabe «exactamente quién es el que protege al ciudadano de los abusos del Gobierno»,ha dicho Feijóo.

«El sanchismo hace tiempo que ha asumido su derrota. Sánchez ha renunciado a ganar las elecciones y ya sólo nos propone una suma de partidos, una enorme ensalada variada de partidos», ha declarado Feijóo, que ha recalcado que «no se trata de sumar partidos» sino de «sumar votantes».

«Os digo que juntos saldremos adelante y mejoraremos los servicios públicos y la seguridad. Pido el voto a los que no nos abandonaron nunca ni cuando cometimos errores. Y a los que piensan en quedarse en casa les digo que no tengan dudas, que si van a votar tendrán otro Gobierno y les irá mejor», ha proclamado Feijóo.