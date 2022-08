La receta de sorbete de verano más sorpendente con pimientos

Para combatir el calor del verano es una buena opción tener varias recetas refrescantes a la mano. Una idea perfecta para esta época es este delicioso sorbete de verano de pimientos. Además de ser muy rico es sencillo y rápido de hacer, por lo que es ideal para cualquier ocasión. Podemos servirlo en una reunión con amigos y familia, todos se sorprenderán y quedarás como todo un chef. Este sorbete les aportará un toque especial a nuestros días de playa y de piscina. Si tenemos la oportunidad de probarlo hay que aprovecharla, nos encantará. El pimiento destaca por su alto contenido en nutrientes. Posee calcio, un mineral fundamental para la formación de los huesos y dientes. También es rico en vitamina A, que favorece la vista, y en vitamina C que combate la anemia. Su aporte en fibra mejora el tránsito intestinal y previene problemas como el estreñimiento. Además, posee un efecto saciante que es ideal para bajar de peso. Los pepinos son ricos en agua, por esta razón son perfectos para dietas. Contienen vitamina C, que posee propiedades antioxidantes e interviene en la formación de colágeno. Favorece la absorción del hierro, aumenta la resistencia a enfermedades y forma los glóbulos rojos. Es un ingrediente beneficioso para el cerebro y es un antiinflamatorio natural. También protege al corazón y previene la hipertensión. Ingredientes:

2 pimientos verdes italianos grandes

2 pepinos

5 almendras crudas

1 diente de ajo

1 trozo de manzana verde pelada

1 vaso de agua

2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Hojas de apio

Sal al gusto

Cómo preparar sorbete de verano de pimientos:

Pelamos las almendras crudas junto al trozo de manzana y reservamos. Cortamos los pepinos en rodajas y los pimientos en pequeños trozos. Picamos el ajo en trocitos y retiramos el germen. En el vaso de una licuadora agregamos todos los ingredientes que acabamos de picar y trituramos. Agregamos la manzana y las hojas de apio. A continuación, vertemos los líquidos y una pizca de sal. Batimos hasta conseguir una mezcla homogénea. Si queda muy espeso incorporamos un poco más de agua. Una vez listo introducimos en el congelador hasta que se congele y volvemos a pasar por la batidora para deshacer el hielo. Servimos.

Si nunca has probado una bebida como esta, la opción de sorbete de verano de pimientos es perfecta para empezar. Tanto su sabor como su textura van a encantar a todos en casa. No dejes de probar y lo comprobarás. Si te parece interesante esta receta no dejes de compartirla con tus amigos y contactos.