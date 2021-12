La sopa picante Thai es un plato tradicional en los hogares tailandeses. Esta se sirve en las celebraciones o fiestas familiares para honrar a los comensales con una comida energética. Por lo general, su preparación incorpora diversos tipos de mariscos o pollo. No obstante, lo que no varía casi nunca es el uso de raíces ligeramente picantes como el jengibre, ni el toque ácido del lemongrass. Aunque parece compleja, realmente es muy sencilla de replicar en casa. Si no tienes a mano lemongrass o citronela, siempre lo puedes sustituir por piel de limón o lima rallada, junto con un poco del jugo de estos frutos.

Este plato de cuchara es muy energético y combina muchos sabores. Como la mayor parte de la comida oriental, esta receta se basa en el uso de carnes blancas hervidas con vegetales y raíces. Generalmente, estos ingredientes junto con el cilantro y el picante son los protagonistas en este tipo de alimentos.

La sopa picante Thai es saludable y fortalece el sistema inmunológico. Esto se debe al uso del jengibre, cuyo consumo es recomendado para activar las defensas del organismo. Además, esta raíz estimula el sistema nervioso. A continuación, te indicamos como elaborar este plato… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes: