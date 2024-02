A pesar de su nombre, la sopa de chocolate con especias y chantilly de naranja no es plato de entrada sino un postre, una manera de disfrutar el chocolate frío y líquido, con el toque especial que le proporciona el chantilly de naranja. No es una receta complicada y su preparación se divide claramente en dos partes, que se integran poco antes de servir: por un lado el chocolate líquido y por otro, la crema de chantilly de naranja. Existen sopas de chocolate caliente como la kakósúpa islandesa, que además llevan fécula de patata o maicena y deben ser muy buenas para calentarse en invierno, pero no es el caso de esta receta.

El chocolate ha penetrado tan profundamente en la gastronomía europea que con frecuencia parece olvidarse que se trata de un producto de origen americano. Claro, las preparaciones con chocolate que se elaboran actualmente en diferentes naciones están muy lejos del xocoatl bebido por Cortés en 1519, cuando estaba empeñado en la conquista de México, hace poco más de 500 años. Desde entonces, este producto del cacao emprendió su propia conquista, expandiéndose por Europa y volviendo al Nuevo Mundo para hacerse presente desde la Tierra del Fuego hasta Alaska. También forma parte de la economía agrícola en África y ha tenido una penetración más lenta en Asia, a pesar de que los españoles establecieron plantaciones en Filipinas durante la segunda mitad del siglo XVI.

Ingredientes:

1 litro de leche

10 cucharadas de cacao

1 tableta de chocolate negro

200 ml de nata

3 cucharadas de azúcar glas

3 cucharadas de jugo de naranja fresco

1 cucharadita de vainilla

Nuez moscada

Clavo molido

Pimienta

Canela molida

Cómo preparar la sopa de chocolate con especias y chantilly de naranja:

Colocar en un bol la leche, el cacao en polvo, una pizca de clavo, otra de pimienta y otra de nuez moscada, y mezclar todo con una batidora. Agregar el chocolate negro cortado en pequeños trozos. Guardar en la nevera. Es importante que el cacao en polvo y el chocolate utilizados, sean de calidad. Para preparar la crema de chantilly, mezclar en un bol la nata bien fría con el jugo de naranja, el azúcar glas y la vainilla. Batir con varillas eléctricas hasta montar el chantilly. Al emplatar: servir primero el chocolate, agregar luego la crema de chantilly de naranja y espolvorear canela por encima.

Prepara esta deliciosa sopa de chocolate con especias y chantilly de naranja, que seguramente te tocará hacer rodeada de peques deseosos de “colaborar”. Considerando que es invierno puedes hacer una versión caliente de esta sopa, pero el chantilly se va a deshacer en el chocolate (y seguramente también quedará algo muy rico). Si te ha parecido interesante esta receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos.

Información nutricional:

Nutrientes:

1845 kcal