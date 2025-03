Sólo tiene 3 ingredientes: el sándwich favorito de Harrison Ford que encanta a los amantes del queso

Este sándwich es el favorito de Harrison Ford tiene sólo tres ingredientes que son ideales para los amantes del queso. Este tipo de bocado puede ser el que nos invite a preparar una receta de esas que son dignas de Hollywood. Si estás pensando en preparar un sándwich sencillo, pero espectacular, no lo dudes, el queso es uno de esos ingredientes que realmente no puede faltar en nuestra casa. Tendremos que estar preparados para cocinar un bocado espectacular.

Harrison Ford como todos los nacidos en un periodo de tiempo concreto en Estados Unidos son fans de este bocadillo. Se hizo muy popular en su día por ser uno de esos low cost de la cocina. Sólo tiene 3 ingredientes y eso lo hace especialmente recomendable para poder cocinar un desayuno, merienda o cena de esos que prácticamente no nos costará nada de nada. Atrévete a descubrir este tipo de recetas que pueden darnos todos lo que deseamos y más. Un buen aperitivo para plantarse frente al ordenador para disfrutar de un tipo de alimento que nos apasionará en todos los sentidos. Toma nota de estos pasos básicos.

El sándwich favorito de Harrison Ford que encanta a los amantes del queso

Harrison Ford explicó en el portal Mashed uno de sus platos favoritos que puede convertirse en uno de los más deseados del mundo. Este famoso actor es también un amante de la cocina que, sin duda alguna, se convertirá en viral. Sus recetas dan la vuelta al mundo y una de las más populares, es, sin duda alguna, el sándwich de queso.

Tal como él mismo explica: «Me preparaba un sándwich de queso a la plancha en pan integral con queso cheddar afilado, tomate y salsa Worcestershire». Un buen aliado de un bocado de esos que impresionan y que pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia.

Desde el portal de Brain Lang, nos explican el origen de este curioso nombre, no es casualidad que se llame sándwich: «Pues la leyenda cuenta que allá por el siglo XVIII este señor, el Conde de Sandwich, que era un apasionado jugador de cartas (según las malas lenguas ludópata), se encontraba apostando en una intensa partida en una taberna de Inglaterra. Necesitaba algo que le permitiera comer rápidamente sin interrumpir la partida ni distraerse, sin cubiertos ni platos, pero sin ensuciarse las manos, así que dio instrucciones al cocinero de servirle algo que no interfiriera con los naipes. El cocinero entonces le sirvió unas rodajas de roast beef entre dos rebanadas de pan para que pudiera comerlo con una sola mano y no manchar los dedos ni las cartas con grasa. La idea de meter entre dos rebanadas de pan el clásico roast beef, lonchas de jamón u otras carnes frías de la gastronomía británica para no mancharse las manos, caló rápidamente tanto entre amigos y conocidos de Montagu como en la alta sociedad inglesa. De hecho, la mención escrita más antigua que se conoce del término es atribuida al historiador Edward Gibbon, quien describió una carne fría entre panes que se servía en una cafetería de la nobleza».

Sólo tiene 3 ingredientes

Un buen sándwich puede es el mejor aliado de unos días en los que necesitamos tiempo, sin renunciar a una combinación de ingredientes que puede ser clave. Habrá llegado el momento de apostar por una receta similar a la de Harrison Ford que puedes preparar fácilmente en tu casa. Ingredientes:

Ingredientes:

8 rebanadas de pan integral

1 taza de queso gouda

1 taza de queso cheddar

1 taza de queso manchego

1 taza de mantequilla

Elaboración:

Calentamos una plancha a fuego bajo. En caso de que no tengamos podemos utilizar un sartén. Mientras tanto preparamos los sándwiches. Colocamos la mantequilla en un recipiente para microondas y calentamos unos segundos. Una vez que tengamos la mantequilla derretida dejamos enfriar un poco. Con ayuda de un pincel pintamos los panes por ambos lados. Rallamos los tres tipos de queso y los colocamos en un recipiente amplio. Dividimos los quesos sobre cuatro rebanadas y las cubrimos con las otras cuatro. Una vez que la plancha esté caliente vamos poniendo en ella los sándwiches y cocinamos por ambos lados hasta que se doren. Cuando estén listos pasamos a un plato y cortamos por la mitad.

Puedes acompañar este sándwich de un salmorejo o de un gazpacho ahora que llega el buen tiempo, el contraste entre ese queso caliente y la sopa fría puede ser espectacular. El tomate es un buen aliado de un queso que le va de maravilla. Atrévete a probarlo, realmente merece la pena que lo disfrutemos en todos los sentidos, podemos comer cada día como Harrison Ford.