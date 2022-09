Dentro de la repostería alemana, el bienenstich es un rico pastel, sin duda. Si estamos de visita en este país, no podemos dejar de probarlo porque en verdad es exquisito. Se hace en tres capas: una, de masa quebrada, la siguiente es de mantequilla, almendras y azúcar, y la tercera y última vuelve a ser de masa quebrada, pero se le agregan almendras caramelizadas. Este postre es un dulce tradicional alemán, y en este idioma, la palabra bienenstich significa “picadura de abeja”.

No se sabe mucho de dónde viene el nombre, aunque hay algunas leyendas que han intentado explicarlo. La más conocida es la que relata que, en 1474, los habitantes de Linz am Rhein querían atacar a la vecina ciudad de Andermach. La mañana del ataque, dos aprendices de panadero de Andermach recorrían las murallas de la ciudad recogiendo la miel de los panales instalados a lo largo. En eso, vieron que habitantes de Linz am Rhein se acercaban para el ataque, y sin pensarlo, les lanzaron los panales de abeja. Los otros, picados por los insectos y asustados, debieron salir corriendo. El panadero de Andermach, entonces, para celebrar aquel triunfo, decidió hornear con sus aprendices un pastel al que le pusieron “picada de abeja”, o bienenstich. Este pastel es laborioso de hacer, y sin embargo sencillo.

Ingredientes: