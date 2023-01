¿Alguna vez has probado una combinación perfecta de galletas de chocolate, frutos secos y café? Si no lo has hecho, entonces estas a punto de experimentar una de las mejores combinaciones de sabores que hay. Esta combinación de sabores puede parecer un poco extraña al principio, pero una vez que la pruebes, entenderás por qué es tan popular. Las galletas de chocolate son una de las mejores cosas que puedes comer. El sabor a chocolate es rico y dulce, y la textura crujiente es tan satisfactoria. El chocolate también contiene una gran cantidad de antioxidantes, lo que hace que sea una excelente opción para la salud.

Los frutos secos también son una gran adición a esta combinación. Son ricos en nutrientes y contienen una gran cantidad de grasas y proteínas saludables que te ayudarán a sentirte satisfecho. También agregan una crujiente textura y una variedad de sabores a la mezcla. El café es el elemento perfecto para completar esta combinación. El sabor ácido y el aroma caliente del café contrastan perfectamente con el dulce sabor del chocolate y los frutos secos. El café también tiene un montón de beneficios para la salud, como ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes.

Ingredientes:

125 gr de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

125 gr de azúcar moreno

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

225 gr de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

100 gr de chocolate negro troceado

60 gr de nueces picadas

60 gr de almendras picadas

2 cucharadas de café instantáneo

Preparación:

Precalentar el horno a 180°C y forrar una bandeja de hornear con papel de hornear. Bate la mantequilla con el azúcar moreno hasta obtener una mezcla cremosa. Agrega el huevo y el extracto de vainilla y bate bien. En un recipiente aparte, mezcla la harina, el polvo para hornear y la sal. Incorpora la mezcla de harina a la mezcla de mantequilla con cuidado. Agrega el chocolate troceado, las nueces picadas, las almendras picadas y el café instantáneo a la mezcla. Mezcla con una cuchara de madera hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Forma pequeñas bolitas con la masa y colócalas en la bandeja de hornear. Aplana ligeramente con la palma de la mano. Hornea durante 15-20 minutos hasta que las galletas estén doradas. Deja enfriar antes de servir. ¡Disfruta de las deliciosas galletas de chocolate, frutos secos y café!

En general, la combinación de galletas de chocolate, frutos secos y café es una combinación absolutamente deliciosa. Esta mezcla de sabores y texturas es una excelente opción para los amantes de los dulces y los cafés. Si todavía no has probado esta combinación, te recomendamos que lo hagas. ¡Es una experiencia deliciosa que no debes perderte!