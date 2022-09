La receta vegana de la bandeja paisa es típica de la gastronomía latina contemporánea. Esto se debe a que no existen evidencias sobre el rechazo por el consumo de proteínas de origen animal en América antes del siglo pasado. La propuesta de no ingerir animales fue planteada por Pitágoras en la antigua Grecia y el “veganismo” estuvo impulsado por el inglés Donald Watson en el siglo XX. No obstante, existen propuestas para sustituir el valor nutricional de la carne por frutos secos, legumbres y cereales. Estos son la base de productos como el “filete de seitán”. Aunque la gastronomía vegana latinoamericana también incluye al plátano en sus preparaciones por su alto contenido energético.

La preparación de este alimento es muy sencilla. Desde luego, implica desarrollar unos pasos previos como cocinar el arroz blanco y reservarlo sobre la cocina para que se mantenga caliente. Igualmente se debe elaborar la arepa con harina de maíz, avena o el cereal de preferencia. Un dato importante es que el plátano debe freírse momentos antes de montar el plato para que se mantenga caliente.

Esta receta vegana de la bandeja paisa contiene lo necesario para una buena nutrición. Su ingrediente principal, la “carne de seitán”, es rico en proteínas vegetales que contribuyen a la formación y mantenimiento de la masa muscular. Es un alimento bajo en grasas elaborado con harina de trigo, ideal para incluir en una dieta para bajar peso. Sin embargo, no es apto para celíacos. ¡Conoce cómo preparar este plato vegano leyendo lo que sigue! La arepa es una especie de tortita que se elabora con harina de maíz, agua fría y un toque de sal.

Ingredientes: