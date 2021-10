Cuando se sufre de intolerancia a la lactosa no se debe consumir ningún producto lácteo; la lactosa es un azúcar presente en la leche y sus derivados, y cuando se ingiere se deposita en los intestinos. Allí se encuentra una enzima, la lactasa, que descompone la lactosa en dos azúcares simples, que son absorbidas por el torrente sanguíneo convirtiéndolas en energía. Cuando hay intolerancia no hay suficiente lactasa y por ello las personas sienten gases, inflamación, retortijones y pueden presentar diarrea. Con las natillas de soja y naranja no existe ese problema.

De hecho, la intolerancia a la lactosa se trata reduciendo la cantidad de productos con lactosa que se consumen, y de ahí que en estos casos la leche de soja sea una alternativa perfecta, así como para quienes sufren la enfermedad celíaca, o intolerancia al gluten. Esta bebida vegetal se puede usar en infinidad de recetas, cremas, batidos, salsas, helados y un largo etcétera. Es ideal para que los huesos no calcifiquen y aporta una buena cantidad de proteínas vegetales, necesarias para el correcto funcionamiento del organismo.

Ingredientes: