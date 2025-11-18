Cómo hacer licor de membrillo casero: receta tradicional paso a paso

El licor de membrillo casero tiene algo especial. No solo conserva el aroma intenso de esta fruta, sino que también trae recuerdos de cocinas familiares, de otoño y de tardes en las que el tiempo no corría tan deprisa. Prepararlo en casa es una experiencia sencilla y muy satisfactoria, ideal para quienes disfrutan recuperando costumbres que no deberían perderse. Un rico cóctel con licor de fruta.

A lo largo de esta guía aprenderás cómo hacer licor de membrillo sin complicaciones, usando ingredientes fáciles de encontrar y un método que respeta la esencia del licor de membrillo tradicional. El membrillo, firme y fragante, desprende un perfume único cuando se macera en alcohol. Esa mezcla, combinada con un toque de especias y un almíbar suave, da lugar a un licor de membrillo fácil y lleno de carácter. Es perfecto para servir después de una comida o para guardarlo en casa y compartirlo en algún momento especial. Con paciencia y un poco de mimo, obtendrás un licor de membrillo con alcohol equilibrado, dulce en su justa medida y con un color cálido que recuerda a la miel.

Ingredientes

1 kg de membrillos bien maduros

750 ml de alcohol etílico alimentario al 40 o 45 por ciento, o vodka

400 o 500 g de azúcar

1 palo de canela

2 clavos de olor, si te gustan

1 tira de piel de limón sin la parte blanca

1 frasco grande de vidrio, esterilizado y con cierre hermético

Modo de preparación

Limpieza y corte de los membrillos

Lava los membrillos con cuidado para retirar toda la pelusa. Sécalos y córtalos en trozos medianos. No hace falta pelarlos, ya que la cáscara aporta aroma, color y un toque de profundidad al licor. Retira únicamente el corazón y las semillas. Este paso es básico para que el licor de membrillo casero quede limpio y perfumado.

Maceración con alcohol

Coloca los trozos dentro del frasco y añade la canela, los clavos y la piel de limón. Cubre todo con el alcohol. Cierra el frasco y agítalo suavemente.

Guárdalo en un lugar oscuro y fresco durante unos treinta días. Conviene agitar el frasco cada dos o tres días para que la fruta vaya liberando su aroma poco a poco. Con el paso del tiempo, el alcohol tomará un tono ámbar y un olor intenso característico del licor de membrillo paso a paso.

Filtrado y elaboración del almíbar

Pasado el mes, cuela el contenido con un colador fino o con una tela limpia. Retira la fruta y reserva solo el líquido.

En una cazuela pequeña mezcla el azúcar con un cuarto de litro de agua y calienta hasta que el azúcar se disuelva por completo. Obtendrás un almíbar ligero. Déjalo enfriar y mézclalo con el alcohol macerado. Ajusta la cantidad de azúcar según tus preferencias.

Reposo final

Vierte el licor en una botella limpia y esterilizada. Déjalo reposar al menos dos semanas más. Durante ese tiempo los sabores se redondean y el licor gana suavidad. Cuanto más esperes, mejor será el resultado.

Es una forma sencilla de aprovechar el membrillo y disfrutar de una bebida hecha con calma y dedicación. Hay otros licores deliciosos, como el licor de menta casero.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos de trabajo más maceración y reposo

Porciones: una botella grande, alrededor de un litro

Información nutricional: entre 1700 y 2000 calorías por litro, según el azúcar empleado

Tipo de cocina: tradicional, casera

Tipo de comida: bebida alcohólica digestiva