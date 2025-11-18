Cómo hacer licor de membrillo casero: receta tradicional paso a paso
Receta tradicional para preparar licor de membrillo casero: fácil, aromático y perfecto para conservar. Te dejamos aquí los pasos.
Licor de naranja casero
Cómo elaborar licor de miel
Licor de moras casero
El licor de membrillo casero tiene algo especial. No solo conserva el aroma intenso de esta fruta, sino que también trae recuerdos de cocinas familiares, de otoño y de tardes en las que el tiempo no corría tan deprisa. Prepararlo en casa es una experiencia sencilla y muy satisfactoria, ideal para quienes disfrutan recuperando costumbres que no deberían perderse. Un rico cóctel con licor de fruta.
A lo largo de esta guía aprenderás cómo hacer licor de membrillo sin complicaciones, usando ingredientes fáciles de encontrar y un método que respeta la esencia del licor de membrillo tradicional. El membrillo, firme y fragante, desprende un perfume único cuando se macera en alcohol. Esa mezcla, combinada con un toque de especias y un almíbar suave, da lugar a un licor de membrillo fácil y lleno de carácter. Es perfecto para servir después de una comida o para guardarlo en casa y compartirlo en algún momento especial. Con paciencia y un poco de mimo, obtendrás un licor de membrillo con alcohol equilibrado, dulce en su justa medida y con un color cálido que recuerda a la miel.
Ingredientes
1 kg de membrillos bien maduros
750 ml de alcohol etílico alimentario al 40 o 45 por ciento, o vodka
400 o 500 g de azúcar
1 palo de canela
2 clavos de olor, si te gustan
1 tira de piel de limón sin la parte blanca
1 frasco grande de vidrio, esterilizado y con cierre hermético
Modo de preparación
- Limpieza y corte de los membrillos
Lava los membrillos con cuidado para retirar toda la pelusa. Sécalos y córtalos en trozos medianos. No hace falta pelarlos, ya que la cáscara aporta aroma, color y un toque de profundidad al licor. Retira únicamente el corazón y las semillas. Este paso es básico para que el licor de membrillo casero quede limpio y perfumado.
- Maceración con alcohol
Coloca los trozos dentro del frasco y añade la canela, los clavos y la piel de limón. Cubre todo con el alcohol. Cierra el frasco y agítalo suavemente.
Guárdalo en un lugar oscuro y fresco durante unos treinta días. Conviene agitar el frasco cada dos o tres días para que la fruta vaya liberando su aroma poco a poco. Con el paso del tiempo, el alcohol tomará un tono ámbar y un olor intenso característico del licor de membrillo paso a paso.
- Filtrado y elaboración del almíbar
Pasado el mes, cuela el contenido con un colador fino o con una tela limpia. Retira la fruta y reserva solo el líquido.
En una cazuela pequeña mezcla el azúcar con un cuarto de litro de agua y calienta hasta que el azúcar se disuelva por completo. Obtendrás un almíbar ligero. Déjalo enfriar y mézclalo con el alcohol macerado. Ajusta la cantidad de azúcar según tus preferencias.
- Reposo final
Vierte el licor en una botella limpia y esterilizada. Déjalo reposar al menos dos semanas más. Durante ese tiempo los sabores se redondean y el licor gana suavidad. Cuanto más esperes, mejor será el resultado.
Es una forma sencilla de aprovechar el membrillo y disfrutar de una bebida hecha con calma y dedicación. Hay otros licores deliciosos, como el licor de menta casero.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 40 minutos de trabajo más maceración y reposo
Porciones: una botella grande, alrededor de un litro
Información nutricional: entre 1700 y 2000 calorías por litro, según el azúcar empleado
Tipo de cocina: tradicional, casera
Tipo de comida: bebida alcohólica digestiva