Este pastel maulwurfkuch es fácil de hacer en casa

El pastel maulwurfkuch también es denominado “pastel de topo”, por su apariencia, que no refleja su sabor delicioso y su textura incomparable, y lo hace ver como un montículo de tierra creado por un topo. Es un pastel para los más golosos, y a quienes les guste probar cosas nuevas.

Se trata de una tarta alemana con una base y una capa exterior de bizcocho de chocolate, rellena con crema batida, chocolate y plátano, perfecta para fiestas y ocasiones especiales, y también para disfrutar en las tardes acompañando el café o el té.

Ingredientes:

300 gramos de harina de trigo

3 plátanos

250 gramos de azúcar

200 gramos de mantequilla sin sal

400 ml de nata

4 huevos

90 gramos de chocolate rallado

80 gramos de cacao en polvo

1 sobre de levadura en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Sal

Cómo preparar el pastel maulwurfkuch:

Cascar los huevos y separar las yemas de las claras. Colocar las yemas en un bol y batir con una batidora. Añadir el azúcar mientras se bate, hasta que la mezcla blanquee. Agregar a la mezcla la mantequilla, la levadura y la harina, pasando esta última por un tamiz. Continuar batiendo. Incorporar por último el cacao y una pizca de sal, y batir un poco más. En otro bol montar las claras y agregar una cucharadita de azúcar. Agregar a las yemas y mezclar con movimientos envolventes, con ayuda de una espátula. Volcar esta mezcla en un molde forrado con papel vegetal e introducir al horno precalentado. Hornear durante 50 minutos a 180°. Sacar, desmoldar y dejar en reposo sobre una rejilla. Verter la nata en un bol y batir con varillas hasta que esté montada. Añadir la esencia de vainilla y el chocolate rallado, mezclar y reservar en la nevera. Pelar los plátanos y cortar en rodajas. Vaciar el centro del bizcocho, sin llegar hasta el fondo (se puede hacer con una cuchara), y desmenuzar en un bol los trozos retirados. Cubrir el fondo del bizcocho con rodajas de plátano, verter encima la crema de leche batida, y colocar encima el resto de las rodajas de plátano. Por último, cubrir toda la parte superior con el bizcocho desmenuzado y guardar el pastel en la nevera durante un par de horas.

Este pastel maulwurfkuch es fácil de hacer en casa, no necesitas ingredientes difíciles de encontrar y puedes hacerlo en poco más de 3 horas, por las dos horas de refrigeración que tienes que esperar. El resultado no te va a decepcionar y será un éxito entre tu familia y tus invitados. Si te parece interesante la receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos, en foros y redes sociales.