Un emparedado es lo mismo que un sándwich, y sí, también es lo mismo que nuestro bocadillo, aunque digamos que el pan es distinto porque nosotros usamos una baguette y el sándwich o el emparedado se hace con pan de molde. El principio es el mismo: diversos ingredientes entre dos rebanadas de pan, sea del tipo que sea. Y es que todo sabe mejor entre dos panes, ¿no es así? Y si se hace un emparedado de verduras, pues esas verduras sabrán más ricas. Aquí te presentamos algunas deliciosas ideas para hacer emparedados en casa.

Lo bueno de un emparedado de verduras es que se pueden utilizar las que más gusten o apetezcan, que para eso hay variedad: cebollas, lechuga, tomate, pepino o pepinillos, espárragos, berenjenas, calabacín, aguacate, repollo… y, claro, no pueden faltar los champiñones o las setas, que combinan con todo y resultan de lo más nutritivos. Y para untar, que no falte una buena mostaza y una buena mayonesa, o hummus o baba ganoush (¿por qué no?), o una crema a base de queso crema o requesón, si la idea es combinar algo de proteína animal en una preparación vegetariana.

Ingredientes: