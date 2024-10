Desayunos saludables: pancakes de avena y plátano sin azúcar ni harina

Las pancakes de avena y plátano sin azúcar, ni harina son muy saludables y sencillas de elaborar. Se requiere poca o ninguna experiencia para hacer esta versión de las populares pancakes, panqueques o tortitas. Este alimento se originó en Grecia durante en el año 500 a. C., según la publicación “Meals and Recipes from Ancient Greece”. En esa época, los griegos cocinaban unas tortas pequeñas sobre piedras calientes, las cuales se hacía con trigo molido, miel y leche agria. Desde entonces, se crearon muchas versiones de este plato, en las cuales prevalecía el uso de harina de trigo. Sin embargo, actualmente se utilizan otros cereales. De hecho, esta receta se hace con avena y plátano maduro en lugar de azúcar refinado.

La mezcla para hacer las pancakes de avena y plátano sin azúcar, ni harina debe reposar durante 20 minutos antes de cocinar. Esto garantiza que los panqueques queden más tiernos y esponjosos. Asimismo, se recomienda no aplastar la mezcla durante la cocción para que no pierdan aire y se desinfle.

La avena es un cereal muy saludable que no contiene grasas. Su ingesta asegura los nutrientes que el organismo necesita para iniciar el día con energía. Según los expertos, el consumo de este cereal en el desayuno permite controlar los picos de glucosa. A continuación, conoce como preparar este alimento… ¡Lee lo siguiente!

Ingredientes

240 gramos de avena en copos

1 plátano maduro

120 mililitros de leche de almendras

2 huevos M

8 gramos de polvo para hornear

200 gramos de mozzarella en fetas

Aceite en spray

Sal

Cómo preparar pancakes de avena y plátano sin azúcar, ni harina:

Colocar la avena, los huevos previamente cascados y la leche en el vaso de la licuadora. Incorporar el plátano junto con el polvo de hornear en el recipiente y triturar hasta obtener una mezcla homogénea. Es interesante para esta receta que los plátanos que usemos tengan un punto maduro, lo que va a intensificar el sabor final de las tortitas. Dejar reposar la mezcla durante 20 minutos. Calentar una sartén antiadherente y rociar con aceite en spray. Colocar una porción de mezcla en la sartén y cocinar durante 2 minutos para hacer una pancake. Voltear la preparación y cocinar por el otro lado. Retirar de la sartén y colocar en un plato. Repetir este paso hasta terminar la mezcla. Emplatar varias pancakes y complementar con fetas de queso. Servir.

Información nutricional: 1808 kcal en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Desayuno

Se pueden incorporar otras frutas para hacer diversas versiones de este alimento. Una vez cocidos, los panqueques se sirven calientes con el acompañante favorito.

Consume desayunos saludables con las pancakes de avena y plátano sin azúcar, ni harina. Agrega frutos secos triturados para obtener un efecto crujiente… ¡A cocinar!