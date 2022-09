El bundt cake es un tipo de bizcocho inspirado en el Gugelhupf, una receta de origen de alemán en la que se utiliza un molde que le da una apariencia similar a una montaña. Su forma atrajo al mercado estadounidense, donde comenzó a fabricarse durante la década del 40, en pleno siglo XX, moldes que dieran un estilo europeo a los bizcochos o pasteles.

Sin embargo, no fue sino hasta los años 60 que alcanzaron mayor popularidad. El nombre del bundt cake se debe a su molde, pero no está muy claro porqué éste se llama así. Lo cierto es que no tiene una receta estricta, su forma de anillo con el hoyo en el centro lo vuelve una receta elegante y muy atractiva, por lo que ahora vamos al paso a paso para hacer en casa un delicioso bundt cake de limón, ideal para amantes de los postres.

Ingredientes:

Para el bundt cake: