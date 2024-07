La bacaladilla es un pescado pequeño de carne blanca y de sabor exquisito. Es común en el mar Cantábrico y en el mar Mediterráneo, y su pesca es abundante, lo que ayuda a que su precio sea bastante asequible. Se trata de un pez muy agresivo que se alimenta principalmente de peces más pequeños y cefalópodos (pulpos, calamares, sepias, etc.). Es habitual que se presente en preparaciones fritas y rebozadas por su pequeño tamaño, pero admite muy bien otro tipo de cocción. Es el caso de esta receta de bacaladilla al horno, que resulta perfecta, rápida y contundente.

Este pescado blanco resalta por la cantidad de proteínas (17.4 gramos por cada 100 gramos de bacaladilla) y ácidos grasos omega 3, y otros nutrientes, como fósforo (218 mg), calcio (16 mg), y potasio (320 mg). Su buen contenido de vitaminas del grupo B garantiza un aporte beneficioso para mantener en buen estado la circulación sanguínea y para prevenir el envejecimiento celular. Consumir este pescado con frecuencia puede ser muy beneficioso para el organismo.

La bacaladilla también se conoce por otros nombres, como lirio, pijota o maira, dependiendo de la zona. Su sabor exquisito y delicado se potencia con un aliño de limón, ajo, perejil y aceite de oliva, no más. Al ser de tamaño pequeño, lo mejor es cocinar en recipientes más bien hondos, en cazuelas de barro o de vidrio tipo Pyrex y muy juntas, para que no pierdan jugos. Es ideal macerarlas al menos media hora antes de cocinarlas, para que el sabor del ajo se reparta bien, pero al mismo tiempo pierda algo de su fuerza.

Evitar el anisakis

Un truco que queda muy bien es colocar el limón picado en rodajas gruesas, para que los aceites cítricos de su corteza impregnen al pescado, y se exprime después, justo después de sacarlo del horno. Preparar la bacaladilla al horno es tan fácil que se puede disfrutar en casa de forma sencilla. La única dificultad puede ser encontrar la bacaladilla en el mercado, pero una vez que se tenga, prepararla en casa es rápido. Eso sí, habrá que comprarlas en una pescadería de confianza y asegurarse de que no tienen anisakis, un parásito muy dañino para el ser humano causante de la anisakiasis, que puede producir incluso una reacción anafiláctica.

En cualquier casao, hay que observar el cuidado necesario al consumir pescado, ya que no solo la bacaladilla puede albergar las larvas, también otros pescados como la merluza y el bonito. Frente a esto no queda sino comprar en aquellos sitios de confianza y que cumplan con todas las normativas sanitarias del caso. Sin embargo, al ser cocinado el pescado durante poco más de 10 minutos a 180° C, las larvas no resisten tal temperatura y mueren (por tanto, no es recomendable consumir bacaladilla preparada en escabeche, en vinagre, en ceviche, en salazón o ahumada, pero sí en conserva).

Ingredientes:

1 kilo de bacaladillas (sin aletas, cabeza ni tripas)

5 dientes de ajo

1 limón

100 ml de aceite de oliva

Perejil al gusto

Patatas para guarnición

Sal y pimienta

Hierbas provenzales y aromáticas al gusto

Cómo preparar una bacaladilla al horno:

Pelar las patatas y cortarlas en rebanadas gruesas. Untarlas con aceite de oliva, hierbas provenzales y aromáticas, sal y pimienta. Precalentar el horno a 180° C. Introducir las patatas al horno y cocinarlas durante 30 minutos, o hasta que estén listas. Mientras tanto, recortar con tijeras las aletas pectorales y dorsales de las bacaladillas. Salpimentar las piezas de pescado y colocarlas en un recipiente hondo, apto para el horno. Picar los ajos muy pequeños, en brunoise muy fina. Mezclar 100 ml de aceite con los ajos y verter sobre el pescado masajeando para que todo se impregne; cubrir con papel film y dejar macerar media hora (si hace calor, meter en la nevera). Cortar los extremos al limón y luego a lo largo. Cortarlo después en medias rodajas y encajarlas entre las bacaladillas (que estarán bien juntas). Meter al horno y hornear durante 15 minutos a 180° C (que será más o menos dependiendo del tamaño del pescado). Servir inmediatamente.

Acompaña la bacaladilla al horno con perejil picado muy finamente y un último toque de pimienta negra recién molida; si quieres, exprime el limón (con cuidado de no quemarte) sobre el pescado después de sacar del horno. Sirve con las patatas y una ensalada de hojas verdes, rabanitos y tomates cherry, aliñada solo con aceite de oliva y unas hojuelas de sal del Himalaya –para darle un toque gourmet–.

Prepara esta sencilla y sorprendente receta y haz disfrutar a tu familia y amigos con un plato delicioso, fácil de elaborar, lleno de sabor y nutrientes, y a un precio muy asequible. Es perfecto para una cena ligera si prescindes de las patatas y te quedas con la ensalada. El resultado será una receta llena de sabor de mar y con muy bajo porcentaje de calorías.