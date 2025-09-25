Giro radical en la Lotería de Navidad: adiós a los premios de siempre, lo que llega en 2025 no es normal

La Lotería de Navidad, uno de los sorteos más esperados y populares de España, y que se celebra cada 22 de diciembre, incorporará este año dos cambios significativos destinados a incrementar la cantidad total de premios entregados y mejorar la experiencia de los participantes. Estas novedades buscan que más personas puedan resultar ganadoras y que los premios tengan un mayor alcance.

Una de las novedades principales consiste en el incremento del número de décimos disponibles para este sorteo. Aunque las cifras exactas no han sido especificadas, la finalidad de esta medida es aumentar la cantidad de premios que se repartirán entre los jugadores. Con más décimos en circulación, los participantes tendrán más oportunidades de resultar premiados, lo que supone un cambio importante respecto a ediciones anteriores.

Además del aumento en los décimos, la Lotería de Navidad 2025 contará con un premio adicional que se sumará a los ya existentes. Este nuevo galardón está diseñado para incrementar aún más el total de premios otorgados, beneficiando a un mayor número de personas y aumentando la emoción y expectación en torno al sorteo.

Estas modificaciones tienen como objetivo principal mejorar la distribución de los premios y ofrecer una mayor probabilidad de ganar. Asimismo, se busca mantener la tradición y el atractivo del sorteo navideño, que cada año genera un gran seguimiento tanto en España como entre la comunidad española en el extranjero.

Un 15% de los décimos tienen premio

Uno de los factores más sorprendentes de la Lotería de Navidad es el porcentaje de los décimos que contienen algún premio, apenas un 15% de los décimos tienen recompensa, mientras que, en el Sorteo del Niño, la proporción se acerca al 38%.

Eso significa que más de uno de cada tres jugadores logra al menos recuperar lo invertido, algo que en diciembre resulta bastante más complicado. Para muchos, esta diferencia es suficiente: no buscan hacerse millonarios, sino evitar pérdidas. Por eso cada vez son más los que prefieren esperar a enero y confiar en un sorteo que reparte los premios de manera más repartida.