Cuando llega el mes de diciembre, España se llena de ilusión con un sorteo que de alguna manera además, sirve como inicio de nuestras Navidades. Nos referimos, como no puede ser de otra manera, al Sorteo Extraordinario de Navidad que se celebra cada 22 de diciembre y para el que muchos españoles comienzan a comprar décimos meses antes. Sin embargo, la elección de ese décimo es muy personal. Habrá quien tenga números que le gustan o quien siempre compre el mismo, pero dado que en los últimos años la Inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta a la que pedir ayuda para todo tipo de situaciones, también nos puede servir en esta ocasión y eso es lo que he hecho: preguntarle a la IA que número va a tocar este año en la Lotería de Navidad y con el resultado que me ha dado ya estoy buscando el número.

Sabemos que la IA es capaz de responder a (casi) todo, así que ¿por qué no hacerlo con respecto a la Lotería de Navidad? A partir de sus bases de datos y del análisis de estas, seguramente será capaz de sacar un número o más de uno con la probabilidad de que sea el que se lleve el Gordo de este año. Y aunque sabemos que la Lotería de Navidad, como cualquier otro juego de lotería, es cuestión de suerte y que la probabilidad es la misma para cada número, ¿qué podemos perder? . Ya que vamos a invertir 20 euros en un décimo, podemos dejarnos aconsejar por ChatGPT y que nos diga qué número considera como el posible ganador ¿no?.

Le he preguntado a la IA qué número va a tocar en la Lotería de Navidad

Como ya sabemos, la IA puede dar todo tipo de respuestas en función de lo ajustadas que sean nuestras preguntas. Así que para este tipo de consulta, lo primero que he hecho ha sido preguntarle sin más si era capaz de adivinar el número que va a tocar en la Lotería de Navidad de este año. Y su primera respuesta ya ha sido contundente «no, no es posible predecir el número exacto. El motivo es sencillo: se trata de un sorteo basado en azar puro».

«No existe ninguna fórmula que permita anticipar el número exacto que saldrá premiado, ya que los bombos funcionan bajo un sistema de azar absoluto», me explica.

Pero como siempre ofrece una alternativa para que de alguna manera llegue a dar una respuesta final a lo que deseo saber y es, ¿qué número comprar?. Entonces lo que contesta es lo siguiente: «Lo que sí podemos hacer es analizar estadísticas de años anteriores o patrones curiosos en los números que más han salido» y a partir de ahí dar con el décimo en cuestión. Pues vamos a ello.

Los números que más han salido en el sorteo de Navidad y las supersticiones de la gente

«A lo largo de la historia se han repetido terminaciones como el 5 o el 4 o el 6, que son las más demandadas, pero eso responde más al azar que a un destino marcado», comenta la inteligencia artificial, de modo que de alguna manera pone en la pista de buscar décimos que acaben en esos números, pero además añade otra carta a la mesa de juego: la de la superstición.

Para la IA tener esto en cuenta es también importante, ya que son muchas las personas que «buscan fechas señaladas, como nacimientos, aniversarios o incluso acontecimientos históricos recientes, incluso catástrofes, lo que refleja más la necesidad humana de encontrar sentido que una lógica matemática real», explica.

El trabajo de la IA para elegir el número

Además de lo señalado, ChatGPT me explica que debo tener también en cuenta algo que ya hemos mencionado, y que no es otra cosa que la probabilidad que tenemos con cada número elegido y esto es lo que me explica: «La probabilidad de que toque El Gordo con un solo décimo es de 1 entre 100.000, independientemente del número que lleves». Es decir, confirma lo que ya se sabe, que cada décimo tiene exactamente las mismas opciones que otro, sin importar si es bonito, feo, redondo o cargado de simbolismo.

Y por último, puede tener en cuenta patrones de distribución geográfica. En provincias como Madrid, Barcelona o Valencia suele tocar con más frecuencia, pero no porque haya una suerte especial, sino porque son las zonas donde se venden más décimos. «puedo darte estos cálculos y explicarte qué terminaciones se han repetido más» me dice.

Entonces, ¿qué número acaba por elegir la IA?

Tras toda la explicación, y decirle que comprendía todos los patrones en los que se podía llegar a basar, le pedí que generara un número que tuviera posibilidades de salir premiado, aunque fuera de forma simbólica y sin pensarlo eligió el 72045, explicando que «acaba en 5 que es la terminación más premiada» y además está en el «rango de los 70.000 que es de los que más suelen salir en los sorteos».

Y con esto decidí salir a comprarlo, no sin que antes la IA me aconsejara otra opción que puede que tenga en cuenta: el 08625, que coincide con ser la fecha de la final de la última UEFA League, que jugaron Portugal y España y aunque nuestra selección perdió, la IA comenta que «a pesar de la derrota, tal vez te traiga suerte en el próximo sorteo». Y puede que tenga razón, o no, pero al menos ya tengo dos números para elegir así que no pienso tardar en ir a por ellos.