El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para este lunes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aumenta de temperatura. Los consejeros de Hacienda del PP han enviado una carta a Montero en la que le acusan de falsificar el acta de la anterior reunión, en febrero pasado, en la que se aprobó la condonación de la deuda pactada por el Gobierno con ERC. Frente al acta que asegura que los consejeros de las regiones gobernadas por el PP se abstuvieron, explican en la carta que «no votamos, y por tanto no nos hemos podido abstener».

En la misiva, los consejeros de Hacienda del PP denuncian que «el acta no recoge fielmente la transcripción, dónde no aparece para nada la frase: «(…) Asimismo, se abstuvieron por encontrarse en el momento de la votación ausentes de la reunión, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Illes Balears, Madrid y Castilla y León y las Ciudades de Ceuta y Melilla». Por tanto, esta consideración que entendemos una reflexión propia de la secretaría, no debe aparecer en ella», señalan en la carta enviada a Montero el pasado 13 de noviembre.

Continúan señalando que «como indica la frase que se debe eliminar del acta, y ha quedado acreditado anteriormente, las catorce comunidades que abandonamos la reunión en señal de disconformidad, no votamos, y por tanto no nos hemos podido abstener».

Las regiones gobernadas por el PP insisten en la misiva en que no están de acuerdo en el fondo del asunto sobre la condonación de la deuda a las regiones, medida aprobada por el Gobierno tras el pacto con ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña.

Denuncian además que fue ERC quien marcó la agenda de la reunión, y manifiestan su rechazo de la siguiente forma:

«Por último, otra cuestión no menor, el acta no recoge fielmente lo dicho, cuando en el párrafo 7 de la página 6 se indica: «(…) Critica que Cataluña hiciera público el importe de la condonación de su deuda cuando el resto de Comunidades desconocía los criterios de distribución (…)», de nuevo no se están reflejando las declaraciones reales del Conselleiro, tal y como acredita la transcripción.

En realidad, dijo según recoge la transcripción: «A mí tampoco me ha gustado, y a la mayoría de mis compañeros tampoco levantarnos este lunes oyendo al señor Junqueras contar cual va a ser la condonación que le corresponde a su comunidad sin que el resto supiéramos ni siquiera cual era el procedimiento por el que se iba a llegar esas cifras». No se cita a Cataluña por ninguna parte, sólo al señor Junqueras, que es el que habló, sin duda para capitalizar los réditos de su acuerdo, y que no representa al Gobierno de Cataluña ni a la mayoría de los catalanes.

Por tanto, solicitamos: Que se sustituya el antecitado párrafo 7 de la página 6 la palabra «Cataluña» por «el señor Junqueras» de forma que se recoja fielmente lo dicho.

Lo sucedido marca la reunión del Consejo de Política Fiscal de este lunes, convocado por Montero para comunicar a las regiones la senda de déficit para el próximo año, paso previo para aprobar el martes el techo de gasto en el Consejo de Ministros e iniciar el camino de los Presupuestos Generales de 2026.