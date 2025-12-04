Éste es el ritual estrella de Benita (Maestro Joao) para que te toque la Lotería de Navidad

Cada año, cuando se acerca la Navidad, los españoles esperamos con ganas el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre. No se trata de un simple sorteo, sino que es un acontecimiento social y cultural en el que entran en juego multitud de tradiciones y supersticiones. En este contexto, Benita, la vidente que visita habitualmente el programa Anda Ya! de LOS40, ha compartido un ritual para atraer la buena suerte y ganar la Lotería de Navidad.

Además, reveló lo que, según ella, son las terminaciones con más probabilidades de aparecer este año en los premios principales: terminación en 56 para el cuarto premio, en 35 para el tercer premio y 88 para el segundo premio. Y, por supuesto, se reservó un momento especial para hablar del Gordo. Según su intuición, el número ganador de 2025 podría ser el 53.068. Lo interesante es que sus seguidores recuerdan que el año pasado predijo el 35.040. Aunque no salió exactamente ese número, sí acertó la terminación «40», algo que muchos interpretaron como «una señal».

El ritual para ganar la Lotería de Navidad según Benita

Para comenzar, Benita enumeró los elementos necesarios: un calcetín, monedas, el décimo o décimos de Lotería, o en su defecto, los números apuntados en un papel, tres clavos de olor e hilo rojo.

El calcetín suele simbolizar lo que contiene, lo que se guarda cerca, lo personal, mientras que las monedas representan la abundancia tangible. Por su parte, el hilo rojo forma parte de multitud de tradiciones como símbolo protector. Finalmente, los clavos de olor, además de su aroma característico, se relacionan históricamente con la purificación. Benita explicó con detalle cómo se debe realizar el ritual para atraer la buena suerte y ganar la Lotería de Navidad:

Introducir las monedas en el calcetín Tienen que ser monedas «de curso legal», recalca Benita. Para ella, lo importante es que el dinero esté en circulación, simbolizando movimiento económico. Añadir los décimos o el papel con los números. Si ya tienes tus décimos de Lotería de Navidad, mételos junto a las monedas. De los tres clavos, coge las cabecitas que queden unidas entre sí. Una vez juntas, rodéalas con el hilo rojo y átalas. Introduce éste pequeño amuleto dentro del calcetín. Agitar el calcetín como un sonajero. «Cuando nos venga en gana», explicó Benita. No tiene que ser un momento concreto, pero sí se debe hacer con cierta intención. Ella lo compara con mecer un sonajero, un gesto casi infantil que busca activar la energía del ritual. No abrir el calcetín hasta que termine el sorteo. Una de las partes más llamativas del ritual es que el calcetín debe permanecer cerrado hasta después de que los niños del Colegio de San Ildefonso canten el último número de la Lotería de Navidad. Sólo entonces se puede abrir.

Premios

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 vuelve este año como uno de los acontecimientos más esperados por millones de personas en España. En 2025, reparte un total de 2.702 millones de euros debido al incremento del número de décimos emitidos. En total, se han puesto a la venta 193 millones de décimos, correspondientes a 193 series de 100.000 billetes cada uno, divididos a su vez en diez décimos.

En cuanto al sistema de premios, la estructura mantiene su esencia habitual, liderada por el célebre Gordo de Navidad, que continúa siendo el premio más deseado del sorteo. El Gordo reparte 4.000.000 euros a la serie, seguido del segundo premio con 1.250.000 euros y del tercero con 500.000 euros. También se adjudican dos cuartos premios de 200.000 euros a la serie y ocho quintos premios de 60.000 euros cada uno. A esta lista se suma la tradicional Pedrea, compuesta por 1.794 premios de 1.000 euros a la serie.

Además de los premios principales, el sorteo tiene multitud de premios complementarios. Entre ellos destacan las aproximaciones, que premian a los números anterior y posterior a los tres premios más altos. De esta forma, quienes tengan el número inmediatamente anterior o posterior al Gordo recibirán 20.000 euros a la serie, mientras que las aproximaciones al segundo y tercer premio obtendrán 12.500 y 9.600 euros respectivamente. También se reparten premios a las centenas de los premios principales, así como premios para los números cuyas dos últimas cifras coinciden con las de los tres primeros premios.

Otro de los pilares del sorteo son los reintegros, que devuelven el importe jugado a todos aquellos cuyo décimo coincida en su última cifra con la del Gordo. En total, se conceden 9.999 reintegros, de manera que miles de jugadores recuperan al menos los 20 euros invertidos.

Finalmente, en cuanto a la tributación, los primeros 40.000 euros están exentos y, a partir de esa cantidad, se aplica un gravamen del 20%. Así, un décimo premiado con el Gordo, dotado con 400.000 euros, deja 360.000 sujetos a impuestos, lo que supone una retención de 72.000 euros y un importe final de 328.000 euros para el ganador. Sólo los tres primeros premios tributan, mientras que el resto quedan libres de impuestos.