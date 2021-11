Queda muy poco para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad, teniendo en cuenta que quedan apenas dos días para que comience el mes de diciembre. Es por eso por lo que muchos, especialmente aquellos que aún no han comprado ningún décimo, buscan desesperadamente los números que más les gustan para conseguir el primer premio de este sorteo especial. Además, no solo se intentan conseguir los números más afines, sino que también se realizar toda clase de «maniobras» para conseguir atraer más suerte y conseguir «el Gordo» de Navidad. Pero, ¿qué clase de supersticiones se suelen realizar para que te toque la Lotería? Conocemos a continuación las supersticiones más locas para ganar la Lotería de Navidad.

Así que si quieres tener más posibilidades de ganar la Lotería de Navidad, o si realmente crees en estas supersticiones, es el momento de ponerte en marcha y llevar a cabo algunas de estas tácticas para conseguir atraer la suerte. ¡No dejes escapar la ocasión!

Frotar un décimo, una de las supersticiones más locas para ganar la Lotería

Seguro que en más de una ocasión has escuchado eso de que frotar el décimo de la Lotería de Navidad en la espalda de un jorobado te traerá suerte. Pues bien, no solo frotar espalda de un jorobado te dará suerte, también surtirá el mismo efecto si frotas tus décimos en la cabeza de un calvo o en la barriga de una mujer embarazada.

Esta es una de las supersticiones más locas para ganar la Lotería de Navidad, pero también es de las más antiguas y extendidas y es que seguro que en alguna ocasión lo has visto u oído.

Así que si tienes décimos de la Lotería de Navidad y a tu alrededor hay un calvo, un jorobado o una mujer embarazada, comienza a frotar, ¡puede que te traiga suerte!

Llevar un alfiler

Otra de las supersticiones más locas y extrañas es la que asegura que llevando un alfiler en la chaqueta durante la celebración del sorteo, es decir, el próximo 22 de diciembre, te tocará el primer premio. Esta superstición es, sin duda, de las más llamativas ya que, ¿quién lleva encima un alfiler?

Eso sí, cuidado con ese alfiler ya que es posible que te acabes pinchando si no lo guardas debidamente. Lo mejor será que lo lleves bien guardado en un pañuelo, por ejemplo.

Una moneda de oro

Algunas personas que llevan años jugando a la Lotería de Navidad tienen una superstición muy común que es la de llevar una moneda de oro junto al décimo, en la cartera. Esta moneda puede ser cualquiera, es decir, no necesariamente tiene que ser actual. El único requisito que existe es que sea de oro.

Esta superstición es de las más fáciles de cumplir ya que tan solo tienes que llevar el décimo siempre contigo en la cartera.

Una llave de hierro para ganar el Gordo de la Navidad

Otra de las supersticiones más locas para ganar la Lotería de Navidad es la de llevar una llave de hierro para poder ganar ‘El Gordo’. Se dice que debe ser una llave de hierro antigua y que se debe llevar en el bolso en el momento del sorteo.

Claro está que esta superstición, aunque sea sencilla, no es nada fácil de realizar ya que no todo el mundo tiene una llave de hierro antigua a su disposición. Aún así, si realmente quieres llevarla a cabo, tan solo tendrás que visitar un anticuario y comprar una. Sus precios no suelen ser demasiado elevados.