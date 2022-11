Estas son las posibilidades de que te toque la Lotería de Navidad 2022

Falta menos de un mes para que se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y la venta de décimos avanza imparable en todo el país, y en muchos lugares han comenzado también a regalar participaciones. Hoy te contamos qué posibilidades de que te toque la Lotería de Navidad tienes en este 2022, y es que ya se sabe que, aunque se reparta mucho dinero en premios, no es sencillo ganar en un sorteo así.

Siempre se dice que es muy difícil que te toque la lotería, sea cual sea, llámese Lotería de Navidad, Primitiva o cualquier otro sorteo en el que el azar lo decide todo, aunque también es importante dejar claro que eso no quiere decir que no te pueda tocar.

¿Cuáles son las posibilidades de que te toque la Lotería de Navidad?

Es importante comenzar diciendo que la Lotería de Navidad es el sorteo en el que es más probable que te toque de todos cuantos sorteos hay, al menos según los cálculos de probabilidades teniendo en cuenta los datos de los números que se juegan y el número de premios que se sortean. Sí, es muy difícil que te toque la Lotería de Navidad, pero no imposible, ya que la estadística dice que la probabilidad es de 1 entre 85.000, muy pocas posibilidades, pero no debe desanimarte porque lo cierto es que toca… ¿y si te toca a ti?.

Es importante tener en cuenta que los juegos de azar son simplemente eso, azar, y que no hay un cálculo que te pueda decir qué número va a ser la última cifra, por ejemplo, o qué número va a tocar, ya que es el movimiento que en ese momento haga el bombo y el destino elija la bola que va a caer. Y esas probabilidades de las que hablamos se refieren a que te toque algún premio de la Lotería de Navidad, no al Gordo en particular, eso es aún más complicado.

Probabilidades en otros sorteos

Siendo la Lotería de Navidad el sorteo en el que más probabilidades tienes de que te toque algo con 1 entre 85.000, los datos en otros sorteos son realmente desalentadores, con 1 entre 600.000 para la Lotería Nacional, 1 entre casi 5 millones para la Quiniela, 1 entre casi 9 millones el Lototurf, 1 entre 14 millones la Primitiva o Bonoloto ó 1 entre la friolera de 76 millones el Euromillones. Con las pocas posibilidades que hay, invertir mucho dinero en cualquiera de estos juegos puede ser una mala decisión, aunque en el caso de la Lotería de Navidad siempre hace mucha ilusión, sobre todo cuando se comparten los décimos con otras personas.