Resultado de las elecciones municipales y autonómicas en España, en directo | Quién ha ganado y cómo queda el mapa

El Partido Popular arrasa en las elecciones municipales y autonómicas 2023 en España y deja un mapa que acerca a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa de cara a las elecciones generales que se celebrarán a finales de este año en España. Los de Feijóo certifican un cambio de ciclo que comenzó con los comicios de Andalucía y se imponen al PSOE de Pedro Sánchez por casi cuatro puntos y más de 700.000 votos. Sigue en directo la última hora y el resultado de las elecciones municipales y autonómicas 2023 en España.

Resultado de las elecciones 2023 en España, en directo

Guardiola (PP) a Vox: «Espero que nos dejen gobernar en solitario»

La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, podrá gobernar en la región si alcanza un pacto con Vox para poder desbancar al Ejecutivo del socialista Guillermo Fernández Vara. No obstante, ha lanzado un mensaje a la formación de Santiago Abascal: «Cualquier partido que quiera un Gobierno centrado en los extremeños va a tener que apoyarnos. Nos queremos poner a trabajar cuanto antes, espero que se abstengan y nos dejen gobernar en solitario», ha afirmado Guardiola este lunes en El Programa de Ana Rosa de Telecinco.

Puig: «Hay que hacer autocrítica con serenidad»

El todavía presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, aboga por hacer autocrítica «desde la serenidad», tras el batacazo de su formación en las elecciones autonómicas del 28M. «Todos habremos cometido algún error», ha afirmado. También revela que todavía no ha hablado con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras conocerse los resultados electorales. «No he hablado con él, no he tenido oportunidad aún. No nos hemos llamado», ha afirmado este lunes en la Cadena Ser.

El PSOE de Extremadura: «Hay que hacer autocrítica»

El PSOE de Extremadura aboga por «hacer autocrítica de manera muy seria» tras el batacazo en las elecciones autonómicas del 28M. En la región, el PP podrá gobernar en caso de que sume con Vox. «No, no lo esperábamos. Las sensaciones que teníamos eran positivas por tanto no hemos sido capaces de ver qué es lo que estaba ocurriendo», ha afirmado este lunes la portavoz de los socialista en la región, Soraya Vega.

Azcón: «El cambio en Aragón pasa por el PP»

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado su victoria en las elecciones autonómicas del 28M. Azcón podrá gobernar y desbancar al socialista Javier Lambán si suma con Vox. «El objetivo de estas elecciones es que haya un cambio político ese cambio pasa por el PP», ha advertido este lunes en El Programa de Ana Rosa de Telecinco.

Albiol asegura que su victoria «ha ido más allá de las siglas»

El candidato del PP al Ayuntamiento de Badalona, Xavier García Albiol, asegura que su victoria contundente en las elecciones municipales del 28M se debe a haber presentado «un proyecto que ha borrado fronteras ideológicas, ha ido más allá de las siglas». «A mí me han votado muchas personas que son independentistas, que son socialistas o que votan a otras formaciones políticas», ha sostenido Albiol este lunes.

Sánchez habla a las 11:00 horas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa a las 11:00 horas. Será su primera intervención tras el batacazo electoral del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28M.

Ayuso celebra la desaparición de Podemos en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado la desaparición de Podemos en la Asamblea de Madrid. «Menos mal que Madrid ha dicho que por aquí no», ha afirmado este lunes en El Programa de Ana Rosa de Telecinco. «Voy a hacer el camino de Santiago», ha apostillado Ayuso, entre risas.

Ayuso: «Ya no hay PSOE, sólo hay Sánchez»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado los resultados del PP en las elecciones autonómicas y municipales del 28M y ha lanzado una advertencia al PSOE de Pedro Sánchez: «Ya no hay PSOE, sólo hay Sánchez». «Sánchez ha entregado su alma a gente que odia a España», ha asegurado Ayuso este lunes en El Programa de Ana Rosa de Telecinco.

Maragall (ERC) augura semanas de negociaciones

El candidato de ERC al Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha augurado que las negociaciones sobre el futuro Gobierno municipal de la Ciudad Condal se alargarán durante semanas. «Es un tipo de conversación y de desarrollo después de estas elecciones que por fuerza será no solo de esta mañana y no solo de esta tarde, sino que será de las próximas semanas», ha asegurado este lunes.

Page, el único socialista que retiene la mayoría absoluta

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha sido el único dirigente del PSOE que ha podido mantener la mayoría absoluta en su región en las elecciones autonómicas del 28M. Page ha logrado 17 escaños en la Cámara autonómica, la cifra que marca la mayoría absoluta, por lo que podrá gobernar en solitario.

Borràs: «Hay un independentismo decepcionado»

La presidenta de JxCAT, Laura Borràs, asegura que existe «una parte del independentismo decepcionado y desanimado» tras las elecciones municipales del 28M y ha defendido los resultados obtenidos por su formación. «La coherencia de JxCAT, que hizo valer su compromiso con el 52% saliendo de un gobierno que incumplía sus acuerdos, permite mantener la posición», ha sostenido.

Sánchez se recluye en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no se ha pronunciado sobre el batacazo electoral del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28M. El también secretario general de los socialistas ha optado por recluirse en el Palacio de la Moncloa. No acudió a la sede federal de la calle Ferraz, como sí hizo hace cuatro años, ni ha hecho ninguna valoración ni tuits de unos daños que todos los barones y candidatos a alcalde le achacan a él.

Resultado de las elecciones en Castilla-La Mancha

El PSOE gana las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha y Emiliano García-Page logra la mayoría absoluta. El PP sube en número de escaños y consigue 12 mientras que Vox sólo logra cuatro. Por su parte, Ciudadanos desaparece en la región.

Resultado de las elecciones en Valencia

El PP gana las elecciones en el Ayuntamiento de Valencia con 13 concejales por delante de Compromís que ha logrado 9 concejales. El PSOE queda en tercera posición con 7 concejales y Vox logra 4.

Resultado de las elecciones en Valladolid

Resultado muy ajustado en las elecciones municipales 2023 de Valladolid. PSOE y PP logran 11 concejales cada uno y son los socialistas los que ganan las elecciones con una diferencia de poco más de 700 votos. En tercer lugar quedaría Vox con tres concejales y la coalición TLP logra dos concejales.

Quién ha ganado las elecciones en Madrid

José Luis Martínez-Almeida logra la mayoría absoluta en las elecciones municipales 2023 de Madrid al conseguir 29 concejales y podrá gobernar en solitario sin la necesidad de llegar a acuerdos con otras formaciones. En segundo lugar queda Más Madrid con 12 concejales; PSOE con 11 y Vox con 5.

El PP hace historia en Andalucía

El PP gana las elecciones en ocho capitales de provincia de Andalucía. En Sevilla el Partido Popular arrasa con 14 concejales. Los populares logran la mayoría absoluta en Málaga, Granada, Almería, Cádiz y Córdoba y en Cádiz sacan a José María González ‘Kichi’ de la Alcaldía. En Huelva, Pilar Miranda es la más votada con 13 concejales y la única duda sería en Jaén, donde José Agustín González consigue 11 concejales y no suma mayoría con Vox.

Quién ha ganado en Barcelona

Xavier Trías, del PDeCAT, gana las elecciones municipales 2023 en Barcelona y lo más probable es que vuelva a ser el alcalde de la ciudad aunque tendrá que llegar a acuerdos con el resto de grupos al conseguir 11 concejales, uno más que el PSC de Jaume Collboni. Por su parte, Barcelona En Comú, el partido de Ada Colau, logra 9 concejales mientras que ERC 5; el PP 4 y Vox 2.