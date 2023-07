Las elecciones generales del domingo han sido una de las más polémicas por la fecha en la que se encuentran, en pleno período estival. Muchos son los españoles que este 23J estarán lejos de sus lugares de residencia, disfrutando de sus vacaciones, y no podrán acudir a los colegios electorales para votar, por lo que han tenido que solicitar el voto por correo. Pero la fecha para el voto por correo también tiene un límite, en este caso, el último día es el jueves 20 de julio, tres días antes de las elecciones generales.

Último día de voto por correo

El 20 de julio de 2023 es el último día para entregar el voto por correo en las oficinas de Correos. El horario de cierre habitual de las oficinas es las 20.00 horas, pero, con motivo de las elecciones, estarán abiertas hasta las 22.00 para que la gente tenga mayor disponibilidad de entregar el voto.

Después del último día para entregar el voto por correo, no se podrán entregar las papeletas en ninguna oficina. Y quien no haya llevado el voto dentro del plazo, aunque lo haya solicitado a tiempo, no podrá votar el 23 de julio de manera presencial.

Cómo rellenar el voto por correo

Una vez que has solicitado el voto por correo, en tu oficina más cercana o en la web oficial de Correos en España. Y que tu solicitud haya sido aprobada, habrás recibido en la dirección indicada tus sobres y las papeletas de los diferentes partidos para poder ejercer tu derecho al voto.

Ahora sólo queda seleccionar una papeleta, colocarla en el sobre de votación, cerrarlo y colocarlo dentro del sobre dirigido a la mesa electoral. Además, deberás incluir el certificado de inscripción en el censo electoral y el certificado de votación. Una vez. Completado esos pasos, podrás enviar tu voto desde cualquier oficina de correos. Pero recuerda que el 20 de julio es el último día para votar por correo.

¿No te llega el voto?

2.575.597 millones de personas han solicitado el voto por correo, de los cuales 450.607 todavía no han recibido la documentación porque, según indican desde correos, no han obtenido respuesta por parte del elector.

Si este es tu caso y la documentación todavía no te ha llegado al domicilio, existen dos maneras para consultar el estado de la entrega. La primera es rellenar un formulario en la página web de la Oficina del Censo Electoral. Y la segunda es entrar en la web de Correos, introducir el número localizador del envío y recibir la información sobre tu entrega.

Recuento de votos por correo

Los votos por correo y los depositados ese día en la urna se cuentan juntos. Una vez que finaliza la votación presencial, se abren los sobres uno a uno con las papeletas en las urnas. Como los sobres de votación por correo son iguales a los de la votación presencial, no se distinguen ni se pueden identificar.