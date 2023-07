El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gusta autoproclamarse como «feminista», pero lo cierto es que su Ejecutivo ha sido el que más expuestas ha dejado a las mujeres al aprobar una ley, la conocida como del sólo sí es sí, que ha beneficiado a 1.155 agresores sexuales rebajando sus penas de prisión y dejando en libertad a 117. «Hagamos de nuestro país un lugar más libre y seguro para las mujeres. Con la ley del sólo sí es sí protegemos su derecho a la libertad sexual y continuamos trabajando para erradicar la violencia contra ellas. Construyamos una sociedad donde todas/os vivamos sin miedo y en igualdad», proclamó el día que se aprobó la ley.

A pesar de todos los informes que alertaron al Gobierno de las consecuencias de rebaja de penas a los criminales que podía tener esta ley, impulsada por el ministerio de Igualdad de Irene Montero, el Gobierno la sacó adelante jactándose de sus supuestos beneficios para las mujeres. Al comprobar las nefastas consecuencias que, efectivamente, provocó la nueva legislación y con la oposición y la sociedad civil escandalizadas, el PSOE no tuvo más remedio que reformarla, a pesar de la negativa de su socio de gabinete, Unidas Podemos.

Sin embargo, Sánchez se ausentó de la votación para su reforma, que salió adelante con los votos a favor de PSOE, PP, Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT, a pesar de haber reconocido sus efectos «indeseados». Unos efectos que se dilatarán en el tiempo, puesto que todos los agresores sexuales que hayan delinquido en los meses que la ley ha estado vigente antes de la reforma, de octubre de 2022 a abril de este año, así como todos los que ya estaban en prisión, seguirán beneficiándose de su articulado anterior.

Con todo, Sánchez ha llegado a reconocer recientemente que la ley del sólo sí es sí ha sido buena para frenar agresiones sexuales. «Hubo unos efectos absolutamente indeseados, que corregimos, he asumido ese error en primera persona, dije que íbamos a resolverlo y lo hemos resuelto, he pedido perdón y he asumido esa responsabilidad. Pero le digo una cosa, esta ley del sí es sí es buena para frenar uno de los auténticos dramas que sufren las mujeres en nuestro país que se llama agresión sexual», señaló en una entrevista hace escasos días.

También justificó que gracias a la ley del sólo sí es sí «hay 3.200 sentencias con pena de prisión para personas que comenten agresión sexual». Cabe recordar que, de no haber sido por el PP, a Sánchez le habría sido imposible reformar la nefasta Ley Montero y a estas horas estaría dando explicaciones en todas las televisiones ante las continuas excarcelaciones y la alarma social suscitada por la norma.

En cambio, ahora utiliza el sí es sí para arremeter contra el PP y Vox a los que afea que consideren «la violencia de género una ideología» o que estén tomando medidas en ayuntamientos como prohibir las concentraciones contra los asesinatos por violencia machista. «Por ahí empieza todo, el banalizar, el frivolizar, el decir no pasa nada», ha avisado Sánchez.