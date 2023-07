Feijóo tras el ‘no’ del PNV: «Decir que no tengo los apoyos para la investidura es precipitado»

El líder del PP y ganador de las elecciones generales del pasado 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado este martes en Santiago de Compostela por primera vez después de que el PNV rechazara en la víspera negociar con él para su investidura y ha calificado de «precipitado» decir que no tiene los apoyos para aspirar a recibir la confianza de la Cámara y convertirse en presidente.

«Decir que no se tienen los apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición, hablaré en las próximas con el Partido Socialista y con Vox y a partir de ahí vamos a seguir trabajando», ha señalado ya sin citar al PNV, socios del PSOE en el País Vasco y muy críticos con los pactos de PP y Vox. Feijóo tuvo el lunes un primer contacto con los nacionalistas vascos, pero estos le trasladaron que no se van a sentar.

El candidato del PP, que ha querido estar este martes en la Ofrenda al Apóstol Santiago, acompañando al delegado regio, que en esta ocasión ha sido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remarcado que acaba de recibir el mandato de las urnas de intentar conformar «una mayoría estable para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno».

Además, el jefe de la oposición ha remarcado que «vienen tiempos en los que España necesita estabilidad, mucho europeísmo y centralidad», especialmente cuando está presidiendo la UE y negociando en Bruselas la regla de gasto, ha enfatizado.

«Sometida a prófugos»

Junto a ello, Feijóo ha afirmado que «es muy importante» que el país mande un mensaje de tranquilidad a Europa, puesto que la presidencia de turno es «algo serio que España no puede desaprovechar». En este sentido, ha señalado que la cuarta economía de Europa no puede estar «sometida a prófugos y a quienes no les interesa España», en clara alusión a Carles Puigdemont y a los separatistas catalanes, en los que quiere apoyarse Sánchez para ir él a una investidura.

Feijóo, que ha sido aplaudido en el recorrido de la comitiva a la salida de la Catedral, dándose también un baño de selfies, ha considerado que sería «un error inmenso» que gobernasen los independentistas, que han perdido escaños, apoyos y votos, mientras que los partidos de Estado han ganado, con un resultado muy importante.

Además, ha recordado que la misma noche electoral habló con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y acordaron retomar las conversaciones una vez que finalice el recuento del voto CERA (el voto extranjero): «Hay que hablar con la segunda fuerza política, que es el PSOE», ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación.