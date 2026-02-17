La sorprendente confesión de María Pombo sobre su relación con Morata

María Pombo y Álvaro Morata mantuvieron una relación hace muchos años, pero la influencer suele responder con naturalidad cuando le preguntan por aquel romance con el delantero, ahora jugador del Como. Esta vez ha sido en el podcast de Vicky Martín Berrocal donde la creadora de contenido ha confesado algo que ha sorprendido a muchos. Y es que comenzó a crecer en su carrera como influencer precisamente en aquellos años, algo que explica sin pelos en la lengua.

Vicky Martín Berrocal le preguntaba si cree que lo que es la figura de María Pombo hubiese acabado siendo igual de relevante en la actualidad si en su momento no hubiese salido con el futbolista, a lo que María Pombo respondía hablando sobre un libro que está leyendo ahora que se titula ‘La biblioteca de la medianoche’, y según ella misma explica, trata sobre «todas las vidas que podrías haber vivido si no llega a pasar algo». A María Pombo se le hace difícil pensar qué hubiese pasado si no hubiese salido con Álvaro Morata en su momento, y aunque asegura que ya le encantaban las redes y ya publicaba cosas, reconoce que «yo creo que ha sido un gran empujón, por supuesto».

El difícil momento de Morata

Un Álvaro Morata que vuelve a atravesar un momento complicado, en lo deportivo y también en lo personal. El delantero del Como se había recuperado de una lesión y había reaparecido con gol, pero todo se torció el pasado fin de semana en el partido contra la Fiorentina. El ariete español salió desde el banquillo y acabó expulsado por doble amarilla, la segunda por caer en la provocación de un rival y darle un cabezazo. Una tarjeta roja que no gustó nada a su entrenador, un Cesc Fábregas que no se mordió la lengua en sala de prensa.

El técnico catalán cargó contra Morata con unas duras palabras, y el propio futbolista días después ha roto su silencio. El madrileño viene a decir que ha pasado de nuevo un momento muy oscuro, pero no se rinde y se centra en volver a dar el máximo en los entrenamientos y en el día a día para revertir de nuevo esta situación y superar otro de los muchos obstáculos que ya le ha puesto la vida tanto a nivel profesional como personal.

«Otra vez me he equivocado. Otra vez he rozado ese ruido constante en el que todo vale, donde opinar parece más importante que pensar y hablar pesa menos que el eco que genera. A seguir, trabajar y pelear como siempre he hecho», escribió el futbolista en su cuenta de Instagram, compartiendo una foto recuperándose en casa junto a un perro.