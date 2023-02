Preparar la receta del turrón casero de galletas oreo y chocolate blanco no exige grandes habilidades culinarias, aunque sí un gusto por los sabores dulces que esta receta va a satisfacer plenamente. Solo hacen falta galletas oreo, chocolate blanco y mantequilla, calentar uno de los ingredientes para que se derrita, incorporar el otro, y dejar ambos enfriándose en un molde rectangular para obtener una tableta de turrón como para enloquecer a un niño, o a un adulto con alma de niño.

Los orígenes del turrón no están muy claros, aunque se sabe que no es auténticamente español, y tampoco italiano. Hay quienes señalan la península arábiga como punto de origen, por el gusto de los árabes, extendido posteriormente a todo el norte de África, por mezclar miel con frutos secos, especialmente almendras. Para respaldar esta teoría se señala la palabra turun, que aparece en un libro del siglo XI, De medicinis et cibis semplicibus, escrito por un médico árabe.

A España el turrón habría llegado con los árabes, y el turrón habría prosperado gracias a la presencia del cultivo de almendros y la miel de romero, ambos ingredientes del turrón. Otra historia, también en torno a los árabes, refiere que estos habrían creado esta mezcla de miel y frutos secos como un alimento que podía ser llevado por los guerreros en las campañas militares, y que podía resistir mucho tiempo sin dañarse. Los musulmanes llamaron a este alimento torrat (asado, tostado). que con los años se convertiría en torró y finalmente en turrón. La versión española del turrón surgió en el siglo XV, al sur del reino de Valencia, aunque en nada se relaciona con este turrón casero de galletas oreo y chocolate blanco.

Ingredientes:

600 gramos de chocolate blanco

80 gramos de mantequilla

16 galletas oreo

Cómo preparar el turrón casero de galletas oreo y chocolate blanco:

Colocar en un recipiente apto para microondas el chocolate blanco y la mantequilla. Programar períodos de 30 segundos hasta que el chocolate se derrita por completo. En cada intervalo mezclar el chocolate con la mantequilla. Trocear las galletas oreo, dejar 4 galletas enteras para decorar. En el envase con el chocolate derretido agregar los trozos de galletas oreo y mezclar. Agregar la mezcla en dos moldes de forma rectangular, para darle la forma de turrón. Decorar con las galletas. Esperar a que se enfríe y endurezca y desmoldar.

Prepara este delicioso turrón casero de galletas oreo y chocolate blanco, perfecto para llevar al trabajo, a la escuela, o como energizante en excursiones y paseos. Puedes personalizar el turrón agregando otros ingredientes al chocolate blanco, como trocitos de nueces, almendras, arándanos secos y semillas de sésamo, entre otros.