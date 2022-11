¿Te apetece probar este rico timbal de verduras?

Has ido al mercado a por un montón de verduras, pero aún no tienes claro qué quieres hacer con ellas, sigue esta receta exquisita de timbal de verduras que puedes adaptar a tu gusto. Aunque los ingredientes no son para nada exóticos, la clave de su atractivo está en un pequeño aro de metal que le ofrece esa forma cilíndrica a la receta al servirla.

Aunque de buenas a primeras el timbal puede recordar un poco al uso de un molde común, este te ofrece la ventaja de servir un plato prácticamente decorado desde que se hornea. Se desmolda fácilmente y pocas veces hace falta añadirle algo más.

Ingredientes