Receta de salmón en salsa de pomelo

El salmón en salsa de pomelo es un plato que se come en muchas partes del mundo. De hecho, el uso de este pez de carne rosada es común en la cocina gourmet. Son diversas las preparaciones que pueden realizarse con este alimento rico en omega 3, que se ha convertido en el aliado perfecto para bajar de peso. Esta sencilla receta es una versión mediterránea del tradicional ceviche peruano que se sirve en los restaurantes especializados en pescados y mariscos. La diferencia consiste en que el pescado no se come crudo, sino ligeramente cocido en zumo de cítricos. En este caso, se combina el sabor dulzón de la naranja con el más amargo del pomelo, frutas que se cosechan muy bien en la región de Murcia.

Esta receta para hacer salmón en salsa de pomelo es muy sencilla. Se utiliza el lomo del pescado, el cual puede adquirirse en la pescadería para filetear en casa. También vale utilizar filetes empaquetados para ahorrar tiempo. El toque especial de esta preparación es la salsa cítrica que realza el sabor de la carne y es muy fácil de elaborar.

El consumo regular de salmón ayuda a combatir el insomnio. Esto se debe a su alto contenido de triptófano, aminoácido esencial que estimula la producción de melatonina y serotonina. Estas sustancias reducen la generación de cortisol asociado con el estrés. ¿Sabes cómo preparar este alimento rico en omegas?… ¡Lee lo siguiente!

Ingredientes:

500 gramos de lomo de salmón

1 naranja

1 pomelo

8 gramos de romero

Hojas de menta frescas

150 mililitros de zumo de naranja

75 mililitros de zumo de pomelo

Sal y pimienta

Cómo preparar el salmón en salsa de pomelo:

Pelar las frutas y cortar la pulpa en dados pequeños. Reservar en un recipiente de vidrio preferiblemente. Cortar el salmón en filetes de 2 cm de espesor aproximadamente. Verter los zumos en una sartén y calentar a fuego medio. Colocar los filetes en la sartén y cocinar durante dos minutos. Aderezar la preparación con romero, sal y pimienta al gusto. Incorporar las frutas a la sartén y cocinar durante un minuto más. Poner el conjunto a punto de sal. Es importante no cocinar demasiado el salmón, sobre todo si se trata de filetes que sean finos. Retirar del fuego, emplatar y verter la salsa encima del pescado. Decorar con las hojas de menta. Servir.

Con esta sencilla receta se prepara un plato principal para el almuerzo de un intenso sabor. Se sirve acompañado con patatas al vapor o puré de verduras. El salmón en salsa de pomelo es una excelente opción para cenar. Si quieres controlar tu peso, esta comida baja en grasas saturadas es perfecta… ¡A cocinar!