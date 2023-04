Fact checked

La Organización Mundial de la Salud define el omega-3 como un ácido graso poliinsaturado que es esencial para el correcto funcionamiento del organismo humano y que se encuentra en algunos alimentos como el pescado, las nueces o las semillas de lino.

«Se trata de un ácido graso que tiene importantes beneficios para el sistema cognitivo, para prevenir patologías cardíacas y en la alimentación de niños y embarazadas», sostienen desde la compañía gallega Iefe Futura, que aspira a «convertirse en uno de los principales actores del mercado internacional y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la producción sostenible de omega-3».

El mercado del omega-3 «está experimentando un fuerte crecimiento ante el envejecimiento de la población, la concienciación del consumidor por la salud y el bienestar, y la recomendación gubernamental del consumo diario de aceite omega-3».

Además, detalla la compañía, existe un número cada vez mayor de enfermedades crónicas en adultos por el estilo de vida sedentario y una dieta con gran presencia de grasas que son nocivas para el organismo. Con todo, «se espera que la demanda de omega-3 aumente un 6% anual hasta 2027, según The Global Organization for EPA and DHA Omega-3s (GOED)».

Y para hablar de todo ello OKSALUD entrevista al presidente de «la mayor fábrica de omega-3 de España en términos de producción, y una de las diez más grandes del mundo», David Carro.

«El omega-3 que producirá la planta será sostenible al tratarse de una materia prima de origen natural como el aceite de pescado y de microalgas. España dará así un salto cualitativo en este mercado, que mueve 1,4 billones de euros a escala mundial, ya que en esta fábrica, que estará operativa en otoño, se producirá un omega-3 grado humano, con altos estándares de calidad», explican.

PREGUNTA.- ¿Cuál es su visión para la fábrica de omega-3 que están construyendo en As Somozas?

RESPUESTA.- Vamos a ser el principal productor de Omega 3 de España y aspiramos a convertirnos en uno de los más relevantes a nivel internacional. Ello nos confiere una posición competitiva única para crecer y ser un actor principal de este mercado, con múltiples sinergias con numerosos clientes y proveedores.

P.- ¿Cuál es la importancia del omega-3 en la salud humana y cómo puede contribuir la producción sostenible a mejorar la calidad de vida de las personas?



R.- La incorporación de omega-3 al metabolismo tiene bondades de todo tipo, tanto a nivel cognitivo como de sistema cardiovascular, piel, etc. Está totalmente alineada con los actuales estándares y tendencias de consumo, lo que permite vivir mejor y más tiempo. Los ácidos omega-3 son fundamentales para nuestra salud por el papel que juegan en el correcto desarrollo y funcionamiento del sistema cognitivo, su función protectora del sistema cardiovascular y, en general, sus propiedades antiinflamatorias. Por esta razón, son necesarios para la población en general y tienen extrema importancia para los niños, embarazadas, personas de edad avanzada, con riesgo cardiovascular o que padecen dolencias inflamatorias.

Pero es cierto que nuestras sociedades cuentan con un estilo de vida sedentario y existe dificultad a la hora de acceder a alimentos ricos en estos ácidos grasos saludables, lo que impide que ingiramos la cantidad de omega-3 que precisa nuestro organismo. En ese contexto, la suplementación (cápsulas) y la fortificación de alimentos con estos aceites son clave para obtener una ingesta adecuada de omega-3.

Multitud de estudios científicos demuestran que existe un déficit generalizado en la población mundial en el consumo de ácidos grasos omega-3 y, en particular, un desequilibrio entre la ingesta de este tipo de ácidos grasos (antiinflamatorios) presentes en pescados, crustáceos y algas y los ácidos grasos omega-6 (proinflamatorios) también necesarios pero presentes en la mayoría de los alimentos procesados, el aceite de girasol y otros alimentos de consumo recurrente.

P.- ¿Qué papel cree que desempeña España en el mercado global de omega-3 y cómo puede esta nueva fábrica cambiar el panorama?



R.- La factoría que está construyendo IFFE FUTURA en As Somozas (A Coruña), que será la más importante de España en términos de producción, con una capacidad superior a las 10.000 toneladas anuales de omega-3, propiciará que España dé un salto cualitativo en este mercado, que mueve 1,4 billones de euros a escala mundial, ya que en esta planta se va a producir un omega-3 grado humano, con altos estándares de calidad.

Con ello, vamos a ser el actor número uno en el sector del omega-3 en España, con una cuota de mercado superior al 50%, y entraremos en el TOP 10 del mundo cuando finalicen las obras de la planta en otoño de este año, momento en el que comenzará la comercialización del producto.

P.- ¿Cómo han abordado los desafíos relacionados con la producción sostenible de omega-3 y qué medidas han tomado para garantizar la calidad del producto?



R.- Nuestra planta está construida teniendo en cuenta el menor impacto medioambiental posible y la posibilidad de viabilizar el tratamiento de todos los subproductos y residuos del proceso. Está además prevista su completa automatización, contemplando múltiples subetapas que garanticen la mejor refinación, desodorización y blanqueamiento del producto final, de cara a su integración en los productos y aplicaciones de nuestros clientes.

P.- ¿Cómo han recibido la iniciativa los habitantes de la zona de As Somozas y qué impacto espera que tenga la fábrica en la economía local?



R.- La comarca de Ferrolterra, donde se ubica la planta, ha sufrido distintos reveses en el ámbito laboral en los últimos tiempos, con el cierre de fábricas que se han llevado por delante numerosos puestos de trabajo. Este proyecto contribuirá al renacer para el empleo en la zona.

Las previsiones que maneja la compañía son las de incorporar en los próximos meses 35 nuevos trabajadores directos altamente cualificados, entre ellos, ingenieros y especialistas en procesos y la generación de alrededor de 40 puestos indirectos. Esto permitirá contribuir a desarrollar el tejido industrial en la comarca, donde se espera que esta actividad revitalice la economía local.

P.- ¿Qué planes tienen para expandir la producción de omega-3 en el futuro y cómo esperan hacer frente a la creciente demanda mundial?



R.- Nuestra planta tiene una capacidad productiva muy importante. Su potencial futuro pasa por el énfasis en la estabilización de nuestros productos y el desarrollo de innovaciones que permitan la integración con las necesidades de nuestros clientes para atender en cada momento sus necesidades.

P.- ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a la construcción y puesta en marcha de la fábrica y cómo se están adaptando a los cambios en el mercado y la demanda del consumidor?



R.-Tuvo inicialmente un efecto negativo por cuanto se congelaron los accesos a muchas vías de financiación, retrasando los trabajos de fin de planta. Ahora bien, tras nuestra relevante operación en el ejercicio 2022 en el que conseguimos cerrar con holgura la financiación necesaria, nos beneficiaremos de una tendencia al alza sostenida tanto en precios como en valor de nuestro sector, lo cual mejora las perspectivas del negocio.

P.- ¿Cómo ha sido la colaboración con otras empresas y organizaciones en la construcción de la fábrica y en la investigación y desarrollo del omega-3?



R.- Estamos muy agradecidos por la confianza de todos los proveedores, tanto financieros como industriales, nuestro socio NATAC (líder consolidado a nivel internacional), y a muchos proveedores de materias primas y clientes de producto final que desde hace meses nos están requiriendo para comenzar a comprometer pedidos de cara al inicio de producción.

P.- ¿Qué oportunidades de empleo y desarrollo profesional ofrecerá la fábrica a la comunidad local y a los profesionales del sector?



R.- La biotecnología en Galicia, gracias en buena medida al impulso de asociaciones sectoriales como BIOGA, y a la apuesta decidida de la Xunta de Galicia, está viviendo una época muy favorable. La ubicación de la planta tiene mucho que ver con ello, que sirve a su vez para atraer talento que quiere fraguar su carrera profesional en sectores y empresas con un futuro de perspectivas muy favorables, como es el nuestro.

P.- ¿Cuál es su visión para el futuro de la industria del omega-3 y cómo espera que la fábrica de As Somozas contribuya a su crecimiento y desarrollo?



R.- Estoy convencido de que el consumo no hará sino seguir creciendo a ritmo acelerado, y que la I+D centrada en aplicaciones y la continua innovación de proceso para optimizar la estabilidad y la integración del producto con otros, serán las claves de tal desarrollo. Estas, junto con la capacidad de procesar diferentes fuentes de materias primas, son las claves de IFFE a futuro, como actor relevante de la industria.