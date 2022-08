Esta receta de pudín de pan sin horno con frutos del bosque es una elaboración de aprovechamiento en toda regla. Suele elaborarse con el pan ya viejo o duro, o del que haya sobrado del día anterior y ya no esté tan suave. El pudín de pan es un postre bastante popular en diversas cocinas del mundo, si bien lo común es que se hornee. Pero esta receta es sin horno, y además se le agregarán frutos del bosque, que le dará un toque completamente distinto y delicioso.

Se puede hacer con cualquier tipo de pan, integral o no, e incluso pan del día, no pasa nada. La cuestión es que para no tirar a la basura ese pan que nos sobró es preferible utilizarlo y aprovecharlo. Como es sin horno, no habrá que pasar más calor del necesario, y resultará un postre bastante más fresco.

Ingredientes: