Una de las razones por las que todos aman la navidad es porque es la oportunidad perfecta de disfrutar una diversa variedad de platos y dulces típicos de las festividades. Tal y como es el caso de los polvorones, un clásico de la repostería navideña que no puede faltar durante la celebración de Nochebuena.

Los polvorones son tortitas hechas a base de harina tostada, azúcar y manteca. Son una auténtica delicia que con cada bocado te recuerda a la navidad. Esta receta de polvorones le da un cambio a la original, ya que, es libre de productos de origen animal, haciéndola perfecta para que todos la puedan disfrutar.

Consejos para lograr polvorones veganos con textura suave y sabor auténtico

La base principal de los polvorones es la manteca de cerdo, un ingrediente que tiene bastantes enemigos, no solo entre los veganos o vegetarianos, hay muchas personas que no ven con buenos ojos eso de comerse la grasa procedente de este animal. Para todos aquellos a los que el cerdo no les apasiona especialmente, esta receta de polvorones es perfecta. Sustituiremos la grasa animal por un poco de aceite de oliva que conseguirá un efecto muy similar.

Ingredientes necesarios para preparar polvorones veganos caseros

265 gr de harina de trigo (todo uso).

60 gr de harina de almendras o almendras molidas.

85 gr de azúcar glass.

100 ml de aceite de oliva virgen extra.

½ cucharada de canela.

Una pizca de sal.

Azúcar glass para decorar.

Paso a paso: cómo hacer polvorones veganos fáciles y deliciosos

Precalentar el horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Para elaborar esta receta, primero hay que tostar la harina. Para ello, esparcir la harina sobre una bandeja y llevar al horno hasta que esté ligeramente dorada. Esto permite intensificar el sabor de la preparación. A continuación, tostar las almendras molidas o harina de almendras siguiendo los mismos pasos mencionados anteriormente. Vigilar de no quemarlas. Dejar enfriar muy bien. En un bol, añadir el azúcar glass, la canela, las harinas (una vez enfriadas) y la pizca de sal. Remover todo muy bien. Posteriormente añadir el aceite de oliva y mezclar con ayuda de una espátula de silicón. Para integrar por completo, amasar con las manos hasta juntar todos los ingredientes y obtener una masa firme. Envolver la masa en papel film y dejar enfriar en la nevera durante 1 hora. Después de transcurrido el tiempo, colocar la masa en un papel de cera y estirar con un rodillo. Dejar la masa a 1,5 cm de grosor aproximadamente. Para cortar y darle forma a los polvorones, utilizar un cortante redondo o incluso un vaso. Volver a estirar los retazos de masa y repetir el procedimiento hasta terminar con toda la masa. Colocar los polvorones en una bandeja para horno, dejando una pequeña separación entre sí y hornear durante 10 minutos o hasta que los bordes estén doraditos. Espolvorear con azúcar glass. Dejar enfriar antes de comer.

Información nutricional: 2583 kcal en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Navidad

Variaciones y presentaciones ideales para tus polvorones veganos

Puedes terminar tus polvorones, además de con el azúcar glass, con sirope de caramelo, de chocolate, topins dulces variados, etc.

Con estas proporciones rinde para aproximadamente 16 polvorones. Es ideal para hornear en casa con los niños y disfrutar en unión familiar durante las fechas navideñas. Te sorprenderá lo deliciosos y adictivos que son. Anímate a preparar esta rica receta de polvorones veganos hechos en casa.