La receta casera de ponche de melocotón de origen oriental. Este tipo de bebida es original de las Indias Orientales, específicamente de India de donde se esparció hacia Inglaterra. En la gastronomía india este líquido era conocido como pãč que significa “cinco ingredientes”, entre los cuales destacaba el té. En la actualidad, existen más de 100 variedades de ponches realizados con diversos elementos tales como la leche, el huevo, zumos de frutas, además de fermentos y alcohol. En los países europeos algunos ponches contienen vegetales y hortalizas como el apio. La elaboración de esta bebida es más sencilla de lo que muchos creerían. Se trata de mezclar los ingredientes y macerar en frío. No obstante, este macerado es la clave para obtener un líquido claro con un sabor en donde se complementan el ácido dulzón de los melocotones con el toque suave y chispeante del vino blanco. El resultado es una mezcla ligera, muy aromática de color amarillento que activa el sentido del gusto. Esta receta casera de ponche de melocotón ofrece una bebida rica en vitaminas y antioxidantes. Esto se debe a que el melocotón es rico en vitamina A y C. También contiene minerales como potasio, magnesio y yodo, cuya ingesta frecuente estimula el buen funcionamiento del sistema glandular. Esta fruta es baja en grasas, por lo que se recomienda incluirla en una dieta regular para mantener el peso corporal. A continuación, te guiamos para preparar esta bebida… ¡Sigue leyendo! Ingredientes:

480 gramos melocotones amarillos

Astilla de canela

Azúcar

Sirope de caramelo

Cubos de hielo

1 litro vino blanco

1 litro gaseosa

Cómo preparar esta receta casera de ponche de melocotón:

Lavar los melocotones, pelar y cortar la pulpa en dados. Colocar los dados de la fruta en un bol grande y mezclar con el vino blanco, la gaseosa, el sirope de caramelo, el azúcar y una astilla de canela. Remover bien los ingredientes con una cuchara de madera para disolver el azúcar e integrar todo. Dejar en reposar la bebida en la nevera durante 24 horas. Colar este líquido para retirar la rama de canela y obtener una mezcla clara. Colocar abundantes cubos de hielo en vasos para ponche. Adornar con dados de melocotón. Servir el ponche frío.

El secreto de esta receta es dejar que la bebida adquiera el color y el aroma particular del melocotón. Para ello, es importante respetar las proporciones de ingredientes y el tiempo de refrigeración. Si no tenemos en casa melocotones amarillos, porque no sea temporada para ellos, siempre se puede recurrir a la opción de melocotones en almíbar.

La receta casera de ponche de melocotón produce dos litros. Así que, la puedes ofrecer a tus amigos durante una celebración… ¡Prepárala ya!