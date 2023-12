El mejor entrante con salmón para tu comida de Navidad: receta de Raquel Meroño

Raquel Meroño ha lanzado una receta de entrante de salmón que se convertirá en el mejor entrante en esta comida de Navidad. En busca de las mejores recetas para estos días en los que necesitamos lo mejor en nuestra mesa hay un ingrediente que no puede faltar, el salmón noruego. Por sí solo ya puede convertirse en un buen entrante que acabará siendo el que dará inicio a una comida espectacular. En Navidad no dudamos en poner lo mejor en nuestra mesa y este salmón noruego es uno de los alimentos que convertido en un entrante de lujo no puede faltar.

El salmón es el ingrediente del mejor entrante

La Navidad es sinónimo de contar con los mejores alimentos para nuestra mesa. Es el momento que estamos esperando para lograr una combinación de ingredientes de lujo en un solo bocado. En estas mesas de celebración, el pescado no puede faltar, es un ingrediente ligero y saludable, especialmente si buscamos los mejores alimentos posibles.

El salmón se ha convertido en el mejor aliado de una combinación de sabores y de alimentos que pueden ser míticos. En este caso, está compuesto de unas grasas esenciales que acabará siendo lo que marque la diferencia. Con denominación de origen de Noruega y unas cualidades que hacen de este salmón un buen básico, no podemos fallar.

Conseguiremos un acabado de 10 en todos los sentidos, con la ayuda de una materia prima que nos ayudará a seguir cuidándonos en cualquier ocasión. Un buen básico que sin duda alguna no puede faltar y gracias. Esta receta vamos a conseguir potenciar de forma excepcional. Raquel Meroño tiene el entrante con salmón que estamos buscando para nuestra mesa de Navidad, puedes prepararlo fácilmente con unos sencillos pasos que debes tener en cuenta.

La receta de Raquel Meroño para crear el mejor entrante de salmón noruego

Las redes sociales han servido para dar a conocer una recta que se ha convertido en una gran opción para todo tipo de comidas, ya sea la de Navidad o la de Nochevieja. Puedes preparar un tipo de receta de las que impresionan al primer bocado.

Ingredientes:

Pan de bagel

Mantequilla

Salmón Noruego ahumado

Queso crema

Aguacate

Cebolla

Limón

Mostaza de Dijon

Canónigos

Elaboración:

En una sartén, derrite la mantequilla y tuesta el bagel por las dos caras interiores. Unta las caras interiores con el queso crema. Agregue el aguacate laminado, los canónigos, el eneldo y el Salmón noruego ahumado. Termina con mostaza de Dijon. Cierra el bagel.

El pan de bagel lo podemos sustituir por unos panecillos o unas tostadas que serán las que marcarán la diferencia. Con la ayuda de un tipo de pan que acabará siendo el que llegue a la mesa en su versión más festiva. Si quieres probar un entrante espectacular no lo dudes. Ha llegado el momento de incorporar el salmón a tu vida.

Este entrante de salmón es una buena opción para darle a nuestra mesa el mejor acabado posible. Merece la pena invertir una buena cantidad de dinero en un entrante que acabará siendo el que te acompañe estas fiestas.

También podrás disfrutarlo como cena de picoteo, que acabará siendo lo que marque una comida muy especial. Ha llegado el momento de conseguir los mejores ingredientes y recetas para crear un menú de Navidad espectacular y en este caso, seguro que conseguiremos lo que necesitamos y más. Atrévete con una receta que te dará muy buenas sensaciones a base de salmón noruego, realmente merece la pena.