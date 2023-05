Jamás vuelvas a meter esto en tu freidora de aire porque te la estás cargando

Tu freidora de aire puede estar en peligro, depende de lo que metas en ella quizás te la estás cargando sin saberlo. Esta herramienta que se ha convertido en uno de los básicos más demandados de toda cocina. Comerse unas patatas fritas sin grasa es posible, gracias a una freidora que no necesita aceite para conseguir el crujiente que estamos buscando. Pero no todo vale, hay ingredientes que no se pueden cocinar en la freidora de aire, por mucho que lo deseemos, es imposible que queden bien.

No metas esto en tu freidora de aire

Hay electrodomésticos que se han convertido en imprescindibles. La freidora de aire es uno de ellos que no podemos dejar escapar bajo ningún concepto. Estamos ante un tipo de electrodomésticos que está revolucionando las cocinas con algunas limitaciones que debes tener en cuenta.

Las palomitas son el gran enemigo de la freidora de aire, pueden dañar este electrodoméstico por dentro al salir disparadas. Será mejor que uses el microondas o la sartén conseguirás que queden igual de bien sin cargarte la freidora en el intento.

Un buen solomillo no lo cocinarás bien. La freidora de aire tiene sus limitaciones, las carnes rojas quedan mejor a la brasa o a la parrilla, no es necesario que uses este electrodoméstico. Es una pena que se quede seco por dentro o mal cocinado.

Las salsas y el queso tampoco son buenas aliadas de la freidora de aire. Al igual que pasa con las palomitas pueden colarse por algún agujero o quedarse pegadas a la maquinaria de este elemento y hacer que deje de funcionar correctamente. Será mejor no arriesgarse y usar la sartén.

Si quieres freír una pieza muy grande, como un pollo o un pavo entero, será mejor que uses el horno de toda la vida. Te quedará cocinado mucho mejor y no tendrás problemas para controlar su cocción. No todo vale con una freidora de aire, tiene sus limitaciones que debemos conocer.