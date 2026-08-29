Los chefs expertos coinciden: para que las patatas queden buenas no hay que freírlas, lo mejor es hacerlas «con 8 ajos, caldo de pollo y pimentón»
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Para que las patatas queden buenas no hay que freírlas, lo mejor es hacerlas con 8 ajos, caldo de pollo y pimentón. Un secreto en el que coinciden los chefs expertos que saben cómo sacarle partido a una de las bases de toda cocina. Podremos hacer realidad ese cambio de tendencia que puede ser esencial. Cuando lo que queremos es aprender a tratar nuestros alimentos de la mejor forma posible.
Este tipo de detalles que tenemos por delante pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve, de tal forma que conseguiremos obtener aquello que deseamos y más. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.
Una coincidencia que nos dan los expertos y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal forma que tocará saber en todo momento la manera en la que cocinar este tipo de recetas que hasta el momento desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de una combinación de ingredientes esenciales.
Coinciden los chefs expertos
Los chefs expertos saben cómo sacarle el máximo partido a una combinación de ingredientes que puede ser esencial. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos ante uno de los básicos de toda cocina, la patata, es un alimento que además de barato puede darnos lo que necesitamos y más.
A la hora de hacer realidad este tipo de recetas que destacan por encima de todas. Cuando lo que queremos es conseguir que este detalle acabe siendo la mejor opción posible para ya no sólo una guarnición, sino también para crear un buen básico de nuestra cocina, un plato completo.
Sin nada más que una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos. La combinación de sabores que necesitamos poner en práctica, acabará plasmándose en una serie de detalles dignos de un experto.
No queda igual la patata cocinada con agua que con caldo de pollo, les dará a las patatas un plus de buenas sensaciones que puede ser el que nos acompañará en breve. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.
Para que las patatas queden buenas no hay que freírlas
Las patatas pueden estar buenas de muchas formas posibles, con una combinación de ingredientes que pueden ser claves. Es hora de apostar por un cambio que puede ser el que nos acompañará en breve. Una novedad que puede ser clave y que quizás hasta ahora no sabíamos.
Ingredientes:
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- Esta receta prácticamente se cocina sola, solo debemos preocuparnos de tener la mejor materia prima a nuestra disposición.
- Nos pondremos manos a la obra con el sofrito. Pelamos el puerro, le quitamos la parte verde y picamos bien finita la blanca.
- Pelamos y picamos la cebolla y el diente de ajo, serán los primeros en entrar en acción en una sartén con un chorrito de aceite.
- Empezamos a pochar la cebolla, el ajo y el puerro, mientras quitamos las semillas del pimiento y lo cortamos en trocitos.
- Conseguiremos de esta manera que nos quede un sofrito increíble con la llegada del pimiento que le dará color.
- Seguimos con los tomates, los pelamos y cortamos en trocitos para crear una especie de salsa que dará más intensidad a las patatas.
- El tomate lo añadimos cuando el resto de los ingredientes empiecen a estar tiernos, no es necesario que se cocinen del todo.
- Llega el turno de las protagonistas, las patatas. Las pelamos y troceamos para que se mezclen con este sofrito increíble.
- Las doramos previamente antes de la llegada del caldo de pollo o de verduras, según nos guste y un poco de agua.
- Cubrimos, salpimentamos al gusto y le damos el toque de pimentón junto con la hoja de laurel, los sabores de toda la vida.
- Con todo listo, dejamos que las patatas se vayan cocinando, no es necesario que tengan mucho caldo, a medida que se acabe estarán listas.
- Servimos con un poco de pan para mojar este bocado digno de los dioses, atrévete a probarlas son una delicia.
- Puedes acompañarlas de un buen pescado o de un trozo de carne, con lomo o con un bistec convertirán esta proteína en un plato completo espectacular.