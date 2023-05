Una cazuela de carne de caza con orégano fresco a más de uno puede producir recelo, y por varias razones; entre ellas, lo fuerte de su sabor, y lo difícil que puede ser conseguirla y elaborarla en casa. Lo cierto es que España es uno de los grandes productores de carne de caza de Europa, pero en comparación casi no se consume en el país, pues el 90% se exporta. Y es que en Europa hay una tendencia a no nombrarla como “carne de caza” sino “carne silvestre”, y aprovechar algunas especies animales que no corren peligro de extinción, y sí, en cambio, pueden ser un problema (como el jabalí o el conejo, por poner dos ejemplos).

Por suerte, ahora hay muchos sitios donde se puede conseguir para aprender a prepararla, sin que eso signifique demasiado trabajo. También tenemos la suerte de que cada vez hay más chefs intentando acercar buenas carnes al público común, desechando la idea de que comer carne de caza se puede solo en restaurantes carísimos. Para este plato se usará lomo de ciervo, pero se puede utilizar lomo de jabalí, o también conejo de monte o liebre. Hay que tener en cuenta los tiempos de cocción, que son un poco más largos que los de la carne común. También está la opción de marinar la carne, para volverla un poco más blanda.

Ingredientes:

800 gramos de lomo de ciervo

4 patatas grandes (para la guarnición)

1 cebolleta

2 dientes de ajo

1 vaso de vino tinto seco

200 ml de caldo de carne

1 cucharada de orégano fresco

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra al gusto

Cómo preparar cazuela de carne de caza con orégano fresco:

Salpimentar el lomo de ciervo. Cortar la cebolleta y el ajo en brunoise. Pelar las patatas y trocearlas grandes. En una cazuela grande, echar un chorro de aceite y dorar el lomo por todos lados. Cuando esté bien dorado, retirar y reservar. En el mismo aceite, rehogar la cebolleta y el ajo. A continuación, añadir las patatas, el orégano y el vino, remover bien. Añadir el caldo, incorporar el lomo, bajar el fuego y cocinar 45 minutos (si hace falta, echar un poco más de agua, para que no se seque completamente). Comprobar que la carne esté suave y las patatas tiernas, pero no que se deshagan. Poner el conjunto a punto de sal final.

Aprende a hacer una cazuela de carne de caza con orégano fresco y disfruta de un sabor intenso y exquisito. Como comentamos antes, también puedes utilizar lomo de jabalí, conejo montuno o liebre, o cualquier otra ave de caza, como faisán o perdiz. Y de acompañante, pues las patatas y una buena barra de pan, para remojar la salsa.