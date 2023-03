Así es la dieta perfecta para cortar de raíz la barriguita

La grasa que se acumula en la barriga es una de las más peligrosas de nuestro cuerpo. Es por ello que resulta sumamente importante hacer los esfuerzos necesarios a nivel de alimentación y ejercicio para reducirla. Y es que, más allá de una cuestión estética, esta dieta es ideal para mejorar la salud general. A continuación, te ofrecemos unos consejos básicos para esos problemas de sobrepeso en la zona abdominal.

Es un hecho que, en muchas ocasiones, pese a seguir un régimen de alimentación y ejercicio resulta complicado eliminar la grasa que se acumula en nuestra barriga, también conocida como grasa visceral. Como comentamos anteriormente, esta grasa es una de las más peligrosas porque aumentar el riesgo de sufrir episodios que afecten a la salud cardiovascular.

Pese a lo anterior, es importante destacar que hay ciertos alimentos que consumimos de forma regular que pueden ser nuestros mejores aliados o peores enemigos en este proceso. A continuación, compartimos contigo algunos alimentos que debemos evitar par acelerar el proceso de pérdida de grasa visceral:

Consumo de lácteos

Otra de las formas más efectivas de reducir la grasa general y, por ende, la que también se acumula alrededor de la barriga es reduciendo los lácteos. Para comenzar, es recomendable cambiar la leche entera por la semidescremada porque ésta última proporciona nutrientes, pero aporta menos calorías. Aun así, en una dieta de déficit calórico, es sumamente importante controlar el consumo de lácteos. Lo ideal es consumir, como máximo dos tazas de leche al día, preferiblemente, una.

Adiós a los endulzantes

No sustituyas el azúcar por endulzantes, elimínalos por completo de tu dieta. ¿Un truco para hacerlo? Cambia por un café más suave que no requiera de tanto endulzante y ve reduciendo, poco a poco, el consumo de azúcar. Junto a ello, reduce lo más que puedas el consumo de bollería, galletas y demás productos que, definitivamente, no nos ayudan en la pérdida de grasa.

Por el lado contrario, incorpora a tu dieta alimentos naturales y que ayuden en el proceso de pérdida calórica general, como es el caso de huevos, avena, legumbres, frutos secos, semillas, aceite de oliva, aguacate, verduras de hojas verdes, carnes magras como pavo o pollo. Otro aspecto muy importante, comienza una rutina de ejercicio y recuerda ser constante, entendiendo que la grasa no se puede perder de forma localizada, sino general, por lo que la paciencia es clave en este proceso.