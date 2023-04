Así es el batido de Karlos Arguiñano que todos se están haciendo porque ayuda a adelgazar

Karlos Arguiñano no solo prepara deliciosos platos tradicionales, también es un experto a la hora de preparar un batido que ayuda a adelgazar. Todo el mundo quiere preparar un delicioso batido que puede ayudar a perder unos kilos de más. Si durante estas vacaciones has comido de más y hecho poco ejercicio, no lo dudes, toma nota de cómo preparar un batido de lujo en estado puro. Atrévete a probar esta combinación de ingredientes que nos presenta Karlos Arguiñano, el resultado te apasionará es una delicia ideal para ayudar a adelgazar en esta operación bikini.

Ingredientes:

2 manzanas

2 kiwis

1 plátano

Zumo de un limón

700 ml de agua fría

1 cucharada sopera de miel

2 hojas de menta

Cómo preparar el batido para adelgazar de Karlos Arguiñano