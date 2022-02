Ajo harina: receta tradicional jienense

Un plato delicioso para cualquier momento del año es esta receta de ajo harina, tradicional de la gastronomía jienense. La combinación de ingredientes es, simplemente perfecta, por lo que es una apuesta segura si quieres disfrutar de un plato diferente y de sabor extraordinario, tradicional en Jaén y su provincia. También es una opción muy rica para compartir con la familia y amigos en cualquier ocasión. ¿Lo mejor? Te sorprenderás con lo fácil que es de preparar. Además de ser fácil de hacer y su rico sabor, este plato también es muy nutritivo. Entre sus ingredientes destacan las patatas, un alimento que si bien es rico en carbohidratos también se destaca por proporcionar mucha energía. Es rica en vitamina C, vitamina B, ácido fólico y otros minerales que son esenciales para el óptimo funcionamiento del organismo, como es el caso del magnesio o del hierro. Además de las patatas, esta receta también tiene tomates, un alimento que es ampliamente conocido por los múltiples beneficios que aporta a la salud. Es un excelente antioxidante natural, esencial para retrasar el envejecimiento de las células y es un gran aliado para reducir los niveles del colesterol malo en sangre. Además, como tiene pocas calorías, es ideal para perder o mantener el peso corporal. Ingredientes:

700 gr de patatas

3 tomates

1 pimiento

2 dientes

1 cucharada de pimentón dulce

100 gr de níscalos

4 cucharas de harina para espesar

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Cómo hacer el ajo harina:

En una sartén con aceite de oliva, freír los níscalos y el pimiento previamente troceado. Cuando estén listos, sacar del fuego y reservar. Lavar muy bien las patatas, trocearlas y pocharlas con una pizca de sal. Preparar, también, un majado de tomate, cebolla, ajo y echárselos a las patatas mientras se están troceando. Agregar a las patatas la cucharada de pimentón dulce y remover muy bien para que todos los ingredientes se integren bien. Después del pimentón dulce, incorporar a la mezcla un poco de agua y los níscalos y el pimiento fritos con anterioridad. Cuando los ingredientes estén casi listos, agregar la harina para espesar. Remover con cuidado hasta que la salsa se espese. Rectificar la sal y agregar un poco de pimienta negra recién molida. Remover nuevamente todos los ingredientes y servir caliente.

Este plato de ajo harina es sumamente fácil de preparar. En pocos minutos lo tendrás listo, no requiere de gran cantidad de ingredientes y lo mejor es su extraordinario sabor. Si no lo has probado y quieres hacer algo diferente, definitivamente debes animarte a hacer esta sencilla pero exquisita receta.