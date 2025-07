Receta de tarta cheescake de ositos como la de Álex Cordobés: lista en media hora

Una tarta cheescake original, de ositos como la de Álex Cordobés, la puedes tener lista en sólo media hora. Llega el momento en el que tenemos que agudizar el ingenio para conseguir crear este tipo de elementos que pueden acabar siendo las que marcarán estos días. El dulce es la mejor carta de presentación posible, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un tipo de tarta que se ha convertido en una de las más deseadas del mundo.

En este caso incluirá unos deliciosos ositos de chocolate que seguramente conocemos del desayuno, pero aquí acabarán siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser claves. Es hora de dejar salir una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración, con unos detalles que pueden ser los que marquen estos días en los que todo puede posible. Con la mirada puesta a un giro radical en el que todo es posible, con ciertas novedades que serán las que nos invitarán a hacer esta increíble receta que estará lista en un abrir y cerrar de ojos.

Lista en media hora

Este verano nos interesa ahorrar tiempo y hacerlo de la mejor forma posible, por lo que será mejor que empecemos a prepararnos para un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Queremos aprovechar cada minuto.

Una buena tarta no necesita mucho tiempo de elaboración. De hecho, vamos a conseguir el resultado que queremos en un abrir y cerrar de ojos, con la ayuda de una serie de transformaciones que serán claves en estos próximos días en los que los compromisos son una realidad.

Quedamos con amigos y familiares con más calma. No tenemos que estar pendientes del tiempo o al menos no estaremos tan pendientes de ello. Podremos empezar a ver llegar un cambio que puede ser el que marque estos días que hasta el momento no imaginaríamos.

Es hora de reinventar la tarta de queso, esa Cheescake que quizás hasta el momento no pensábamos que fuera tan importante. Con un toque a un chocolate muy especial, no puedes dejar escapar esta elaboración que se ha convertido en una de las más vistas en redes sociales.

Receta de tarta de Cheesecake de ositos como la de Álex Cordobés

Puedes preparar una buena tarta de queso siguiendo las indicaciones de esta publicación que rápidamente se ha convertido en viral. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una receta original, deliciosa y de lo más apetecible en estos días de verano.

Fresca y deliciosa, la cheesecake siempre es una buena opción que gusta a todo el mundo y que podemos preparar con antelación. Es hora de que tengamos en cuenta que solo necesitamos unos buenos ingredientes para lograr aquello que queremos. Te proponemos otra receta que también podrás poner en práctica y está de vicio.

Ingredientes:

140 gramos de galletas digestive

80 gramos de mantequilla sin sal

1 kilo de queso crema

20 gramos de harina de trigo

1 cucharadita de sal

200 gramos de azúcar

200 gramos de crême fraîche

1 cucharadita de extracto de vainilla

3 huevos L

Fresas y mermelada de fresas

500 ml de nata para montar

Azúcar glas al gusto

Cómo preparar una cheesecake:

Precalentar el horno a 200° C. Triturar las galletas e incorporar la mantequilla derretida, mezclar bien. Forrar con la masa un molde y hornear 10 minutos. En el vaso de la batidora poner el queso crema a temperatura ambiente. Agregar la harina y la sal y batir con la pala plana hasta conseguir una textura cremosa. Incorporar el azúcar, la crême fraîche y la vainilla. Batir 3 minutos a velocidad media y agregar los huevos de uno en uno. Verter la mezcla en el molde, bajar la temperatura a 150° y hornear durante 70 minutos. Apagar el horno, abrir ligeramente la puerta y dejar que se enfríe la tarta durante una hora. Una vez fría pasar a la nevera y dejar un mínimo de 6 horas o de un día para el otro. Puedes incluir un poco de chocolate o incluso darle un toque especial con un poco de mermelada por encima. Las posibilidades de este tipo de detalles pueden ser las que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un postre espectacular.

Será el momento de hacernos con una mezcla de sabores que puede acabar siendo lo que mejor nos haga sentir. Un dulce es el final de fiesta o de comida y cena perfectos, no dudes en prepararla para disfrutarla.