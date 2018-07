Receta de helado de sandía

El helado de sandía es una deliciosa opción para preparar en casa durante el verano. La sandía es ideal para postres de sabor fresco y ligero, como una gelatina, un helado o un sorbete.

La sandía es una fruta conocida en el mundo entero, aunque su nombre varía a lo largo de los distintos países. Se le llama con distintos nombres, como melón de agua o patilla. La popular sandía contiene más de 90% de agua, es muy baja carbohidratos y, por lo tanto, en calorías.

Esta fruta contiene mucha vitamina C, un nutriente que tiene múltiples funciones en el organismo. Diferentes estudios determinan que la vitamina C reduce los niveles de cortisol, la hormona que se segrega en situaciones de estrés. Por lo tanto, se puede decir que la vitamina C es desestresante.

La vitamina C también ayuda a regular los niveles de presión arterial, lo que aporta beneficios al sistema circulatorio y protege el corazón. Además, protege a las células sanas, previniendo enfermedades como el cáncer.

Esta vitamina tiene otro tipo de beneficios para el organismo, como es el cuidado de la piel. El consumo de vitamina C ayuda a la cicatrización de heridas y nos protege de los rayos ultravioleta.

Ingredientes:

½ kilo de pulpa de sandía

400 mL de nata para montar

350 g de azúcar glas

Zumo de limón

Esencia de vainilla

Cómo preparar helado de sandía:

Meter en el congelador un bol o recipiente unas horas antes de realizar la preparación. Tomar otro bol y tamizar el azúcar glas. Retirar las semillas de la sandía, meterla en un procesador de alimentos o triturar con una batidora. Colar. Añadir el zumo de la sandía al bol con el azúcar tamizado, agregar también el zumo de medio limón colado. Poner un toque de esencia de vainilla. Reservar en la nevera. Echar la nata fría en otro recipiente que también debe estar frío. Batir hasta que tome consistencia. Mezclar la nata montada con la sandía y el limón. Poner la mezcla en el molde que se estaba enfriando en el congelador. Tapar con papel aluminio y volver a meter en el congelador. Después de dos horas, sacar el helado. Romper la capa que se ha solidificado y mezclar. Repetir este procedimiento después de una hora y media más. Hacer esto garantiza una textura mucho más cremosa. Dejar unas horas más en congelación y servir.

Prepara este delicioso y cremoso helado y refresca una tarde calurosa. Los helados caseros son más interesantes, y sorprenderás a tus familiares y amigos. ¿Te animas a probar?