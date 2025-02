Cambio en la declaración de la renta 2025: Hacienda confirma el palo definitivo

Hacienda ha confirmado el palo definitivo, llega un destacado cambio que debemos empezar a tener en cuenta y que puede ser fundamental. Puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Estamos ante una serie de situaciones que nos invitan a estar muy pendientes de una transformación que puede ser fundamental en nuestras cuentas corrientes.

La carga impositiva de España puede llegar a ser especialmente difícil de asumir, sobre todo, si nos centramos en una serie de elementos que pueden llegar a ser fundamentales. Es momento de apostar por un cambio de ciclo que realmente puede acabar siendo lo que marque una diferencia destacada. Tocará ver estas novedades que a la hora de hacer la declaración de la renta se convertirá en una realidad. El palo definitivo a lo que se cobra, debemos empezar a tener en cuenta determinadas situaciones claves. Hacienda ha dado con un cambio que debemos tener en cuenta para hacer nuestros cálculos y, sobre todo, para cumplir con la nueva normativa que nos está esperando.

Hacienda confirma el palo definitivo

Llega un nuevo palo a nuestras cuentas que puede ser el definitivo, la Agencia Tributaria también ha iniciado un nuevo año y lo ha hecho de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que nos acompañarán en estos días. Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que son claves.

La declaración de la Renta de este 2025 puede afectarnos de lleno, en especial si tenemos en cuenta todo lo que llega y lo hace a una velocidad que quizás gasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Este proceso al que nos enfrentamos seguramente acabará siendo mucho mejor de lo esperado si nos fijamos en lo que nos espera.

Tendremos que pagar un poco más a menos que no tengamos en mente esta medida que quizás nos invita a tener en cuenta algunos cambios que quizás no pensábamos que estaban tan presentes. Esta modificación parece que no sea nada, pero puede acabar siendo lo que marque una diferencia significativa en estas últimas jornadas.

Este año será mejor tener en mente un pequeño colchón que puede salvarnos de cometer un error que realmente puede ser del todo inesperado.

La declaración de la Renta cambiará este 2025

Este 2025 nos enfrentamos a un cambio importante en la declaración de la Renta, algo que quizás no esperaríamos. De avecina un destacado ciclo nuevo que puede acabar siendo el que nos golpee de lleno en unos días en los que todo es posible. La Agencia Tributaria se puede permitir una modificación que quizás nos afecte más de lo que pensábamos.

Además de poder pagar con Bizum, sistema que no tenía incorporado en caso de salir a pagar, algo que quizás no esperábamos y puede hacernos este camino más sencillo de lo que necesitamos. Lo que nos dicen estos expertos es que:

Con efectos de 1 de enero de 2025 se eleva a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la renta, por lo que no estarán obligados a presentar la declaración de Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros).

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga.

Con efectos de 1 de enero de 2024 se aplicará la imputación de rentas inmobiliarias al 1,1 por ciento si los inmuebles están localizados en municipios con valores catastrales revisados, siempre que hubieran entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2012.

El plazo para presentar las renuncias o revocaciones del método de estimación objetiva del IRPF y de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, será desde el 25 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025. No obstante, serán válidas las renuncias y revocaciones para 2025 que se hubieran presentado entre el 1 y el 24 de diciembre de 2024; también se podrán modificar las renuncias o revocaciones solicitadas en esas fechas, hasta el 31 de enero de 2025.

Estas son algunas de los modificaciones a la que nos enfrentamos en estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales.