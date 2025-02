Salvador Illa ya sabe que se gastará cerca de 20.000 millones de euros -más de lo que tiene de deuda la comunidad que preside- en los próximos cinco años para «recuperar el liderazgo económico de Cataluña en España». Todavía pendiente de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera engarce los mimbres que le perdonen a Cataluña más de 16.000 millones, Illa presenta un plan con 18.500 millones de euros en inversiones hasta 2030.

En realidad, la cantidad prometida por Illa coincide con la condonación de deuda por parte de Pedro Sánchez a Cataluña, sumando los intereses que generaría esa deuda. Dicho de otra manera: el plan que propone Salvador Illa de inversiones para Cataluña lo pagará el Ejecutivo central con el dinero del conjunto de contribuyentes del país.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes un plan que prevé inversiones por 18.500 millones de euros hasta el año 2030 para que Cataluña recupere su liderazgo económico en España. Eso sí, con la inestimable ayuda del Gobierno de PSOE-Sumar porque esa cantidad coincide con la quita de deuda prometida por Sánchez a Cataluña -16.000 millones de euros- más el ahorro en pago de intereses por esa deuda pública perdonada y que pagarán el resto de españoles a la comunidad más endeudada.

El volumen de inversiones que Salvador Illa anuncia supone el programa público más importante desde 2010, con un presupuesto que supone casi el 6% del PIB de la región, y que supera con mucho cualquier tipo de fondos europeos que hayan llegado a Cataluña. De ahí que la vinculación con los fondos que puedan llegar tras la condonación de la deuda sean imprescindibles para ejecutar el plan. Los fondos Next Generation de Bruselas no serían suficientes.

Cataluña, CCAA más endeudada

Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada de España, por lo que la negociación con el Gobierno de Sánchez por parte de ERC, Junts e incluso el PSC empieza siempre por hablar de la financiación autonómica. El próximo consejo de política fiscal y financiera arranca, de hecho, con la propuesta pactada entre Illa y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, para perdonar el 20% de la deuda que tiene Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica -FLA-.

Una propuesta que supone un mínimo. No pactarán nada que condone menos del 20%, y lo hacen tras comprobar que la mayoría de las comunidades estarían en contra del perdón de la deuda para todas las autonomías. El problema para la mayoría de las comunidades tiene una base moral y política. No es que no quieran que se les condone la deuda, es que en muchos casos supone detraer recursos o elevar la propia deuda española para financiar lo que se perdona.

Pero más allá de la condonación de deuda, el verdadero problema residirá en la modificación del modelo de financiación autonómico, que saltará por los aires si Montero y el Gobierno cumplen lo prometido con Cataluña, creando unos desequilibrios evidentes en la financiación de las demás comunidades autónomas. La cuestión de si ese pacto vulnera o no el principio de solidaridad será lo que permita, o no, sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica con los pertinentes regalos fiscales a Cataluña.

En todo caso, la hoja de ruta del Illa y el Govern para lograr que la economía catalana recupere su «rol histórico» y sea un verdadero motor económico incluye cinco bloques estratégicos: «infraestructuras, modernización productiva, conocimiento e innovación, igualdad de oportunidades y buen gobierno».

Hacienda convocará en los próximos días a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aunque María Jesús Montero no ha fijado todavía la fecha, ya ha avanzado esta semana que harán «reserva de agenda para que los consejeros tengan planificación respecto a que se va a celebrar». La intención del Ejecutivo de Sánchez es llevar al orden del día la citada condonación de parte la deuda a las comunidades autónomas, para cuadrar el pacto con Cataluña.

Ante la posibilidad de que otras comunidades hagan frente común frente al posible «trato de favor» con Cataluña, Montero y su equipo se limitan a responder que, durante el turno de preguntas, «cada comunidad podrá expresar lo que considere».