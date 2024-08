El Gobierno de Page contra el regalo fiscal de Sánchez a ERC: «Es un flagrante ataque a la Constitución»

El Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García-Page, ha arremetido contra el acuerdo del PSOE con ERC por el que fue investido Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, que incluye el regalo fiscal a Cataluña para que la región recaude el 100% de los impuestos. «Es un flagrante ataque a la Constitución porque va contra el principio de igualdad recogido en ella», ha afirmado el consejero de Hacienda del Ejecutivo regional, Juan Alfonso Ruiz Molina. Lo ha calificado también de «concierto catalán», contradiciendo de esta manera a las explicaciones dadas hasta el momento por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

«Desde luego es un concierto. Blanco y en botella. No hay ninguna duda de que esto es un concierto y no quisiera mandar una carta a los miles de alumnos que he tenido diciendo que llevo no sé cuántos años equivocado. Es lo mismo y sólo está contemplado en la Constitución en el País Vasco y en Navarra», ha defendido Ruiz Molina este martes en una comparecencia pública ante los medios con motivo de la remisión a las Cortes regionales del techo de gasto para los Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2025.

El consejero de Hacienda de Page afirma que la gestión de Cataluña del 100% de los impuestos, como recoge el pacto del PSOE con ERC, «no es un modelo especial», como está tratando de explicar el Gobierno de Pedro Sánchez para aplacar las críticas dentro del PSOE. «Yo no lo llamo financiación especial, yo lo llamo concierto, y así lo dice la literatura académica. Aunque la ministra me llame mentiroso, es un concierto. Y en la Constitución, los conciertos solo están contemplados para País Vasco y Navarra», ha reiterado.

Juan Alfonso Ruiz Molina ha explicado que el techo de gasto para este curso es de 8.315 millones de euros, un 4,5% más que el año pasado. El consejero de Hacienda del Ejecutivo castellanomanchego ha comparado la estabilidad de su región, donde gobierna el PSOE, con la «incertidumbre» a nivel nacional. «No sabemos todavía si habrá Presupuestos Generales del Estado para 2025, debido a que PP, Vox y Junts ya rechazaron el techo de gasto y hay amenazas de ERC en relación a su posible aprobación», ha lamentado en clara alusión al Gobierno de Sánchez.

«Cataluña no decide»

El consejero ha explicado también que los presupuestos castellanomanchegos incluyen un elevado porcentaje de las denominadas «entregas a cuenta» que dependen del sistema de financiación autonómica, por lo que pide un cambio de modelo en el sistema de financiación autonómica. «Queremos un acuerdo en el que participemos todas las comunidades autónomas y no se permitan privilegios para algunas, como ocurre con un acuerdo para que haya un concierto y un privilegio para Cataluña», ha defendido el dirigente del Gobierno de Page.

Ruiz Molina ha avanzado que su Ejecutivo tiene intención de solicitar un fondo de nivelación transitoria para que las regiones «infrafinanciadas» como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia reciban una financiación conforme a la media del resto de autonomías, y que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) cifra en 3.000 millones de euros, 315 millones correspondientes a Castilla-La Mancha.

En este sentido, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha rechaza que sea Cataluña «la que decida el nivel de recursos del que debemos disponer el resto de comunidades autónomas». Es más, ha ironizado con esta cuestión señalando que, si se aprobara el mencionado acuerdo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ya no lo convocaría la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sino la nueva consellera catalana de esta cartera, Alicia Romero.

«Ese pacto no se va a poder llevar a cabo porque es un flagrante ataque al principio de igualdad que recoge la Constitución por activa y por pasiva», ha apostillado Juan Alfonso Ruiz Molina.

María Jesús Montero finalmente no tendrá que dar explicaciones sobre el regalo fiscal de Cataluña. Esta petición del PP no ha salido adelante en la Diputación Permanente celebrada este martes en el Congreso por los votos en contra de PSOE, Sumar, PNV, ERC, Bildu y Podemos. Junts había votado a favor de esta medida con el objetivo de que Montero explicara «exactamente» el acuerdo alcanzado entre socialistas y separatistas.