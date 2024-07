Page amaga y nada más: «El acuerdo con ERC no me representa y espero que el PSOE no lo tolere»

El presidente de Castilla – La Mancha y secretario general del PSOE en esta región, Emiliano García-Page, ha advertido a Pedro Sánchez que «el acuerdo con ERC no me representa y espero que el PSOE no lo tolere, yo no lo puedo tolerar». Un pacto, que Sánchez defendió ayer ante la Ejecutiva Federal con la única abstención del presidente de la Diputación de Cuenca, que permitirá a Cataluña gozar de un concierto económico que rompe la solidaridad fiscal establecida hasta ahora. «Hasta aquí», ha dicho Page, que aún así no ha anunciado ninguna otra medida ni a nivel personal ni de partido en una escenificación muy bien cuidada. Cabe recordar que sus diputados en el Congreso, hasta ahora, siempre han votado a favor de lo que ha propuesto Moncloa.

En un tono muy duro contra la dirección del partido liderada por Pedro Sánchez, con una rosa en la mano, García-Page ha recordado que «el independentismo se fundó para romper España, pero el PSOE se fundó para promover la desigualdad, no para ampararla y promoverla». El presidente manchego, en una comparecencia sin preguntas, y en un claro mensaje dirigido a Sánchez, ha lamentado que hay «quién deja de lado su código ideológico y sus convicciones».

El líder del PSOE en Castilla – La Mancha ha trasladado su deseo de que «hay que hacer posible la investidura de Salvador Illa en Cataluña sin que la resignación y el coste lo tengan que pagar los ciudadanos de toda España y en particular el PSOE». En este sentido también ha advertido a la Ejecutiva Federal que «no se puede obligar al PSOE en toda España a defender lo indefendible». Considera que el documento que se conoció ayer es «el mayor ejercicio de egoísmo» que se ha conocido hasta ahora.

En estas últimas horas, tras conocerse los términos del acuerdo, a través de la publicación del documento por parte de ERC, ya que el PSOE sigue escondiéndolo en público, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, se refirió en unos términos similares a los usados hoy por Page.

Recurso contra la amnistía

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, presentó este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez se garantizó los votos de los independentistas catalanes para, así, mantenerse en la Moncloa. Page se mostró contrario a esta concesión al independentismo para librar de toda culpa penal a los cabecillas del procés secesionista y a todos quienes estuvieran procesados o pudieran estarlo por causas relacionadas con el golpe separatista.

El Ejecutivo de Page formalizó el recurso ante el Tribunal Constitucional tras estudiar el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, informe emitido a petición del propio García-Page. Este órgano, por unanimidad, concluyó que el Gobierno regional sí está legitimado para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Según ha informado el Ejecutivo de García-Page, «el Consejo Consultivo se apoya en diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y concluye que resulta posible que la comunidad autónoma pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad ante cualquier infracción constitucional en que pueda incurrir una norma y no solamente en aquellos casos relacionados directamente con la defensa de sus competencias propias».

«Respecto a la adecuación de la ley al bloque de la constitucionalidad –prosigue el comunicado del Gobierno de Page–, el Consejo Consultivo determina en su dictamen que la Ley de Amnistía no tiene cabida en la Constitución y, además, plantea que su aprobación habría requerido de una reforma constitucional». Y subraya que el mismo dictamen indica que «esta ley vulnera el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución y los principios de interdicción de la arbitrariedad».