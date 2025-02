Alineación del Barcelona contra el Alavés: Flick saldrá con su once de gala

La alineación del Barcelona contra el Deportivo Alavés para la jornada 21 de Liga que se disputa este domingo en el Olímpico de Montjuic tendrá a su once de gala. Hansi Flick no quiere sustos en la competición doméstica y por ello sacará a sus mejores jugadores para este duelo contra el equipo vitoriano. No habrá rotaciones y Szczesny seguirá siendo el portero titular.

Vuelve el Barcelona a la Liga tras confirmar su segunda plaza en la Champions League con un emocionante empate contra la Atalanta en Montjuic. Otro partido en casa para el equipo culé después de la tremenda goleada contra el Valencia. Visita el estadio azulgrana otro equipo que está peleando por alejarse del descenso, pero que llega con diferentes sensaciones.

Un duelo contra el Deportivo Alavés donde el Barcelona quiere mantener, como mínimo, la distancia con Atlético de Madrid y Real Madrid en su lucha por la Liga. La goleada contra el Valencia recuperó las sensaciones del equipo en el campeonato doméstico y contra el equipo vasco quieren repetirlas.

La alineación del Barcelona comienza en la portería donde ya se ha terminado el debate. Lo zanjó el propio Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido. Szczesny será el guardameta titular contra el Alavés y en todos los partidos del equipo culé. De esta manera, Iñaki Peña queda relegado al banquillo.

En defensa, el Barcelona no hará rotaciones y sacará su once de gala. Vuelven Ronald Araujo y Pau Cubarsí a formar pareja de centrales contra el Alavés. En los laterales jugarán Koundé, por la derecha, y Alejandro Balde, por la izquierda.

En el centro del campo del Barcelona tampoco habrá rotaciones, aunque la duda de Hansi Flick está en si colocar a De Jong en el pivote, que está mejorando en su juego y en sus prestaciones sobre el césped, o recuperar a Casadó. Todo apunta a que el canterano vuelve al once blaugrana. A su lado jugarán Pedri y Gavi para celebrar sus renovaciones con el club catalán hasta el año 2030.

Y el ataque culé volverá a ser de gala una vez más con el tridente de lujo para el Barcelona. A una banda jugará Lamine Yamal tras su gol en Champions. En la otra Raphinha que sigue en un momento de forma bestial. Y en la punta volverá a ser titular en Liga Robert Lewandowski con el objetivo de continuar buscando el pichichi en su carrera contra Kylian Mbappé.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para enfrentarse este domingo al Deportivo Alavés en la jornada 22 de la Liga: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.